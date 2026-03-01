世界盃男籃／只用7人抗中國 中華隊教頭解釋調度

中華隊今天差點重演2013年亞錦賽擊敗中國隊的劇本，可惜第四節遭逆轉，2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段的第二戰以93：100吞敗，隊長陳盈駿坦言可惜，教練圖奇則強調中華隊仍有機會透過第三階段出線，且以團隊今天表現為傲。

中華隊今天最多領先11分，全場領先19分鐘也優於中國，但第四節僅拿16分，最後兩分多鐘得分更掛蛋，錯過資格賽第2勝機會。

圖奇提到，對今天球隊表現只有「驕傲」可以形容，以球員和團隊為傲，大家打出場精彩比賽，但最後一節改變戰局，最後幾球處理太急躁，但仍想給球員肯定。

圖奇今天用7名球員打滿全場，他表示在球員有好發揮下不會改變球隊設定，但7人打滿不會是常態，台灣仍有很多好球員，對手也會不同，下一場比賽不代表仍會是同樣調度傷勢。

今天攻下全場最高26分的陳盈駿，大學旅美結束後就投入中國CBA，從2017年開始在CBA發展的他說：「滿可惜，大家為了這兩場比賽準備非常多，比賽就是這樣，比到最後比分膠著時，誰心態能更強硬，執行到位、防守強硬，鞏固籃板不讓對方輕易得分，進攻端精準把握最後得分的機會，比賽最後比得就是這個。」

「這場大家打得非常非常好，很自信，打出我們自己的節奏，攻防兩端都很團結，很可惜，我們會繼續努力。」身為隊長的陳盈駿最後也特別感謝團隊，從球員、教練團到工作人員，「這階段集訓大家付出非常多，花很多時間訓練、加練，額外的時間加強自己，這兩場比賽有這樣的表現，要歸功教練團和所有球員共同的努力，我們會繼續加油往下個階段前進。」