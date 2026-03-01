聽新聞
世界盃男籃／和陳盈駿共事過4年 中國教頭讚「成長多」
中華隊今天在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段遭中國隊逆轉，以93：100無緣連勝，但隊長陳盈駿好表現備受矚目，中國隊總教練郭士強賽後就被問到對中華隊隊長看法，讓他透露兩人有另一層關係。
郭士強提到，過去他曾在廣州隊執教，和2017到2024年效力廣州的陳盈駿一同訓練和生活了4年，看到陳盈駿一路成長、提升球技，且陳盈駿這兩年除了CBA，國際賽的表現也非常好，祝福曾經的子弟兵未來一切順利。
陳盈駿今天16投9中攻下全場最高26分，還送出4抄截，同在CBA發展的劉錚和林庭謙也都有兩位數表現，獲得總教練圖奇肯定。
在「CBA三俠」發揮下，中華隊最多領先到11分，為中國攻下13分的趙繼偉提到，第二階段碰日本和中華隊的比賽都「非常困難」，奪勝的意義都非常重大，「經過這場比賽大家也都蛻變，特別團結、特別有血性，比賽還沒有結束，才是第二階段，還有兩場比賽，還有很長的路要走。」
第三階段將在7月舉行，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。
