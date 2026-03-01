快訊

世界盃男籃／和陳盈駿共事過4年 中國教頭讚「成長多」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳盈駿（左）攻下全場最高26分。圖／中華籃協提供
陳盈駿（左）攻下全場最高26分。圖／中華籃協提供

中華隊今天在2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段遭中國隊逆轉，以93：100無緣連勝，但隊長陳盈駿好表現備受矚目，中國隊總教練郭士強賽後就被問到對中華隊隊長看法，讓他透露兩人有另一層關係。

郭士強提到，過去他曾在廣州隊執教，和2017到2024年效力廣州的陳盈駿一同訓練和生活了4年，看到陳盈駿一路成長、提升球技，且陳盈駿這兩年除了CBA，國際賽的表現也非常好，祝福曾經的子弟兵未來一切順利。

陳盈駿今天16投9中攻下全場最高26分，還送出4抄截，同在CBA發展的劉錚和林庭謙也都有兩位數表現，獲得總教練圖奇肯定。

在「CBA三俠」發揮下，中華隊最多領先到11分，為中國攻下13分的趙繼偉提到，第二階段碰日本和中華隊的比賽都「非常困難」，奪勝的意義都非常重大，「經過這場比賽大家也都蛻變，特別團結、特別有血性，比賽還沒有結束，才是第二階段，還有兩場比賽，還有很長的路要走。」

第三階段將在7月舉行，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。

陳盈駿（左）攻下全場最高26分。圖／中華籃協提供
陳盈駿（左）攻下全場最高26分。圖／中華籃協提供

世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

中華隊2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段先擊敗南韓隊，今天在馬尼拉和中國隊交手，「CBA三俠」陳盈駿、劉錚和林庭謙加上「新台灣人」高柏鎧和盧峻翔聯手發揮，最多取得11分領先，可惜第四節僅拿16分，讓中國以100：93逆轉帶走勝利。

世界盃男籃／只用7人抗中國 中華隊教頭解釋調度

中華隊今天差點重演2013年亞錦賽擊敗中國隊的劇本，可惜第四節遭逆轉，2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段的第二戰以93：100吞敗，隊長陳盈駿坦言可惜，教練圖奇則強調中華隊仍有機會透過第三階段出線，且以團隊今天表現為傲。

TPBL／曾拿下G聯盟冠軍 海神簽下雙能衛杭特力拚擺脫爐主 

在TPBL戰績墊底的高雄全家海神隊，今天宣布簽下來自美國的26歲雙能衛杭特（Hunter Maldonado），杭特身高...

TPBL／海神攜手企業推菁英籃訓營 施晉堯賣力教學喊到燒聲

高雄全家海神職業籃球隊追逐戰績之際不忘回饋在地，協助在地基層籃球向下紮根，昨天攜手BC台灣柏釧企業股份有限公司，於華山國...

