世界盃男籃／打了三節好球 中華隊浪費11分領先遭中國逆轉

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
陳盈駿出手。中華籃協提供
陳盈駿出手。中華籃協提供

中華隊2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段先擊敗南韓隊，今天在馬尼拉和中國隊交手，「CBA三俠」陳盈駿、劉錚和林庭謙加上「新台灣人」高柏鎧和盧峻翔聯手發揮，最多取得11分領先，可惜第四節僅拿16分，讓中國以100：93逆轉帶走勝利。

中華隊第二階段握有主場優勢，不過國際籃總（FIBA）將備受矚目的「海峽大戰」將移師到第三地菲律賓進行，中華隊2月26日在新莊體育館賞南韓首敗後，隔天就飛往馬尼拉。

從1987年開始，中國在FIBA舉辦的賽事中，16度「海峽大戰」取得15勝絕對優勢，但中華隊2013年亞錦賽打敗中國、闖進4強的經典戰役，正是在今天資格賽賽舉行的同樣場館亞洲購物中心體育館（Mall of Asia Arena）。

今天開賽中華隊得分集中在林庭謙和高柏鎧身上，高柏鎧首節就有12分演出，助隊以22：24緊咬比數，但中國朱俊龍投進壓哨三分彈，讓中國首節打完取得27：22領先。

第二節陳盈駿和盧峻翔接連命中三分球，助隊35：35追平，陳盈駿最後53秒打板進球再製造中國犯規，「3分打」得手更讓中華隊48：47反超，中國身高221公分的中鋒余嘉豪雖也回敬「三分打」，不過劉錚讀秒階段飆進大號三分彈，讓中華隊帶著51：50優勢進入下半場。

第三節中國趙睿先投進超前外線，但中華隊在「新台灣人」高柏鎧切入暴扣後，陳盈駿和林庭謙再接連飆進外線，一波8：0攻勢讓中國開節不到3分鐘就喊出暫停；陳盈駿和林庭謙在中國追分時刻再連拿7分，最多取得77：66領先，三節打完也握有77：71領先。

中國跨節連拿6分追近比分，不過中華隊有陳盈駿跳投得手、林庭謙抄截快攻，盧峻翔外線也破網，為中華隊維持住領先，但林庭謙飆進三分球讓中華隊89：82領先後，中國連拿6分追近分數，趙繼偉飆進三分球更讓中國91：91追平比數。

最後1分42秒趙睿3罰中2讓中國2分超前，盧峻翔切入的追平一擊失手，16.8秒中國胡金秋2罰雖1中但中國掌握到進攻籃板，15.2秒胡金秋兩罰俱中，林庭謙搶投三分無果後中華隊再讓趙睿上罰球線，他兩罰把握後中華隊最後一波陳盈駿籃下「放槍」，讓中國上演100：93逆轉勝。

中華隊今天只有6名球員有得分紀錄，陳盈駿26分、林庭謙22分、高柏鎧19分、11籃板，盧峻翔15分、8籃板，雷蒙恩靠罰球拿下1分。

第四節打出29：16逆轉攻勢的中國，朱俊龍攻下全隊最高19分，胡金秋15分，趙繼偉和趙睿各拿13分和12分。

第三階段將於7月登場，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。

