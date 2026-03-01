世界盃男籃／重演13年前奇蹟之役？陳盈駿、高柏鎧強勢領軍 中華男籃領先大陸

前一戰擊敗強敵南韓取得重要勝利的中華男籃，今天移師菲律賓馬尼拉迎戰中國大陸隊。兩隊賽前同為1勝2敗，此戰攸關能否挺進第二輪，重要性不言可喻。中華隊也盼望重現2013年亞錦賽擊敗中國大陸的經典一役，再寫歷史篇章。

中國隊此役排出趙睿、賀希寧、朱俊龍、王浩然與胡金秋先發；中華隊則延續對韓國一戰的陣容，由陳盈駿、林庭謙、劉錚、高柏鎧以及雷蒙恩擔任先發。

比賽開局雙方都有些緊張，首波進攻都以失誤收場。不過中華隊很快找到進攻主軸，頻頻圍繞高柏鎧在禁區做文章。高柏鎧無論背框單打或接應隊友妙傳都展現高效率，首節獨攬12分，一度幫助中華隊取得領先。

然而中國隊憑藉整體身材優勢與壓迫防守逐漸扭轉局勢，替補後衛趙繼偉上場後手感火燙，連續命中外線並拿下8分，加上朱俊龍關鍵得分，首節結束中國隊以27比22領先。

進入第二節，中華隊仍堅持由高柏鎧主攻，他開節就完成一次三分打，穩住士氣。但中國隊廖三寧連罰帶投拿下4分，一度將差距拉開至7分。面對對手的身材與壓迫防守，中華隊並未慌亂，「台灣隊長」陳盈駿挺身而出，連續切入與中距離得手，單節獨拿7分，重新拉近比分。

隨後盧峻翔外線命中追平三分，林庭謙與劉錚也輪番切入製造殺傷，中華隊進攻火力全面開花。中國隊雖由賀希寧、朱俊龍回敬分數，但關鍵時刻老將劉錚展現價值，在半場終了前最後3秒於弧頂砍進一記大號三分球，幫助中華隊反超比分。

半場結束，中華男籃以51比50領先中國隊。上半場團隊三分球10投5中，整體命中率高達57.1%。高柏鎧攻下全場最高15分，陳盈駿貢獻12分，盧峻翔10分進帳，展現多點開花的進攻樣貌。

進入下半場，陳盈駿持續展現驚人破壞力，搭配高柏鎧和劉錚的強硬防守，林庭謙也有適時外線，中華隊打出氣勢，一度拉開11分差，在三節結束後取得77比71領先。