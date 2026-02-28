快訊

世界盃男籃／第四節落後21分上演驚天逆轉秀！ 冰島神奇絕殺立陶宛

聯合新聞網／ 綜合外電報導
冰島上演不可思議的絕殺逆轉秀。圖截自FIBA

在2027年FIBA世界盃歐洲區資格賽D組的賽事中，冰島與傳統勁旅立陶宛的對決寫下了足以載入史冊的奇蹟時刻。

儘管比賽來到第四節剩餘7分多鐘時，冰島隊還處於落後21分的絕望局面，但憑藉著核心球員弗里德克森（Elvar Fridriksson）的超神勇發揮，冰島隊在最後關頭發起猛烈反撲，最終竟以86比85上演不可思議的逆轉勝。

這場比賽的轉折點發生在最後7分鐘，冰島隊展現了驚人的韌性，在這段期間打出了一波30比8的瘋狂攻勢。作為整場比賽的靈魂人物，弗里德克森在這段期間一人狂轟17分，徹底瓦解立陶宛的防線。他全場豪取34分，三分球更是7投6中，外帶6籃板與4助攻，成為這場奇蹟之役的頭號功臣。

賽後受訪時，弗里德克森（Elvar Fridriksson）難掩激動地表示：「我們從未放棄過任何一次進攻機會。即使分差曾被拉開到21分，但我們沒有人認為比賽已經結束。」

這場勝利對於冰島隊而言意義重大，在小組賽完成3場比賽後，冰島隊目前的戰績來到2勝1敗，與義大利隊並列D組第1；反觀立陶宛隊，此役落敗後戰績滑落至1勝2敗，目前與英國隊戰績相同，暫居小組後段。

