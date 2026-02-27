TPBL／國王女王主題周下周登場 邀女球迷進場展現自信 

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
新北國王SHINE ON女王主題周閃耀登場。圖／新北國王提供
新北國王近期拉出五連勝氣勢，位居聯盟第二，下周將帶著這股勝利熱潮回歸主場。於3月4日、6日迎來年度傳統的「女王主題周」，今年以「SHINE ON」為主題。兩日分別迎戰桃園台啤永豐雲豹與台北台新戰神，邀請女性球迷進場展現自信，體驗充滿女力氛圍的優雅盛事。

本次主題周特別推出由 AI 創作的全新應援單曲「SHINE ON」，並由啦啦隊 NEW TAIPEI QUEENS 以全新編舞首度演繹。三位韓援成員也將分別帶來個人 SOLO 舞蹈演出，展現不同風格的魅力。透過充滿力量與律動的表演，帶領全場觀眾走入聚光燈下，共同感受女神閃耀瞬間。

為了讓球迷能與女神近距離互動，兩日賽後皆安排了 NEW TAIPEI QUEENS 見面會。3月4日賽後率先舉行「擊掌拍照會」，球迷只要當日於主場官方商城消費滿2000元即可參加；3月6日則由「簽名見面會」接力登場，參加資格為當日於商城消費滿2000元，且結帳內容需包含「應援毛巾（SHINE ON版/女王版）」或「女孩掛報」，兩場活動各限額40名，

中場遊戲由小美冰淇淋帶來「投籃奪牌遊戲」，挑戰球迷的罰球準度與體力，優勝者可獲得30杯小美冰淇淋，所有參賽者也都能拿到小美80周年紀念帆布袋。

針對兩日進場支持的粉絲，特別推出「下班看球超殺優惠」。主題周期間現場購買A、B區門票，可享「雙人同行第二人半價」，再加贈一盒SEXYLOOK深層水潤純棉黑面膜（每日限量100份，送完為止）。誠摯邀請球迷在忙碌的平日夜晚走入新莊城堡，與我們一同分享這場優雅與熱血兼具的籃球饗宴。

籃球

