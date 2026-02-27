快訊

經典賽／古林睿煬飆速156公里3局賞5K 遭火腿4棒敲陽春砲

踩別人腳！女子北捷中山站突亮美工刀恐嚇 下秒溜進月台搭車逃逸

港媒爆劉世芳接受「賺紅錢」外甥政治獻金 內政部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

世界盃男籃／美國暴冷輸多明尼加！前勇士榜眼威斯曼拿9分

聯合新聞網／ 綜合報導
前勇士隊榜眼中鋒威斯曼。圖／擷取自FIBA官網
前勇士隊榜眼中鋒威斯曼。圖／擷取自FIBA官網

美國男籃今天展開2027世界盃美洲區資格賽第二階段，開局表現低迷，儘管末節試著力挽狂瀾，終場仍以79:87暴冷輸給多明尼加隊。

由於NBA賽季仍在進行中，美國派出的球員都是沒NBA球隊的球員。名聲最響亮的是打過NBA多年的後衛奈特（Brandon Knight）、控衛裴頓（Elfrid Payton）以及前勇士隊榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）。

美國第一節就出現8次失誤，花超過3分鐘才拿到第1分，第一節結束以11：21落後。多明尼加頻頻搶下進攻籃板，擴大領先優勢，第三節結束時以69：53領先。第四節美國才甦醒，其中奈特單節獨得15分，但多明尼加仍以8分之差守住勝利。

奈特全場11投7中拿下20分，馬提亞（Dakota Mathias）攻下12分已是全隊次高，威斯曼得到9分6籃板3火鍋。多明尼加則以培瑞茲（Jassel Perez）的20分10籃板表現最佳。

奈特賽後受訪時表示，「多明尼加打得非常努力，我想很多問題是我們自己造成的，因為開賽時有點緊繃。」

美國隊總教練西拉斯（Stephen Silas）則說，「這很令人失望，因為我們有很棒的訓練營，卻在這裡輸掉比賽，真是失望。」

勇士 Wiseman

相關新聞

世界盃男籃／美國暴冷輸多明尼加！前勇士榜眼威斯曼拿9分

美國男籃今天展開2027世界盃美洲區資格賽第二階段，開局表現低迷，儘管末節試著力挽狂瀾，終場仍以79:87暴冷輸給多明尼加隊。 由於NBA賽季仍在進行中，美國派出的球員都是沒NBA球隊的球員。名

世界盃男籃／不甩「無底線黑哨」 中國男籃15分大逆轉日本

26日晚，2027年國際籃聯（FIBA）籃球世界盃亞洲區外圍賽第二窗口期焦點戰在日本的沖繩舉行。客場比賽的中國男籃在上半...

世界盃男籃／讓韓國隊僅攻65分 陳盈駿：防守做超棒

世界盃男籃亞洲區資格賽中華隊今天主場以77比65擊敗韓國，拿下預賽首勝。「台灣隊長」陳盈駿賽後表示，這場全隊防守都做得非常...

世界盃男籃／雷蒙恩扮抗韓奇兵 圖奇讚：專注時就很出色

中華男籃今天在主場出戰強敵南韓，排出雷蒙恩先發上陣，而最終他也扮演奇兵拿下13分、6籃板，攻守俱佳的表現也成為本場比賽一...

世界盃男籃／高柏鎧陷犯規麻煩頂上缺口 陳盈駿點名兩人是隱形功臣

中華男籃今天在世界盃男籃亞太區資格賽第二階段首戰，於主場以12分差距擊敗南韓，拿下分組賽首勝，也中斷南韓的2連勝，球隊指...

世界盃男籃／得知先發抗韓超興奮 雷蒙恩扮奇兵打出國家隊代表作

2027世界盃男籃亞太區資格賽，中華隊今天在主場新莊體育館出戰南韓，最終在團隊4得分上雙下，以12分差距擊敗擊敗南韓，也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。