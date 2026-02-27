聽新聞
世界盃男籃／美國暴冷輸多明尼加！前勇士榜眼威斯曼拿9分
美國男籃今天展開2027世界盃美洲區資格賽第二階段，開局表現低迷，儘管末節試著力挽狂瀾，終場仍以79:87暴冷輸給多明尼加隊。
由於NBA賽季仍在進行中，美國派出的球員都是沒NBA球隊的球員。名聲最響亮的是打過NBA多年的後衛奈特（Brandon Knight）、控衛裴頓（Elfrid Payton）以及前勇士隊榜眼中鋒威斯曼（James Wiseman）。
美國第一節就出現8次失誤，花超過3分鐘才拿到第1分，第一節結束以11：21落後。多明尼加頻頻搶下進攻籃板，擴大領先優勢，第三節結束時以69：53領先。第四節美國才甦醒，其中奈特單節獨得15分，但多明尼加仍以8分之差守住勝利。
奈特全場11投7中拿下20分，馬提亞（Dakota Mathias）攻下12分已是全隊次高，威斯曼得到9分6籃板3火鍋。多明尼加則以培瑞茲（Jassel Perez）的20分10籃板表現最佳。
奈特賽後受訪時表示，「多明尼加打得非常努力，我想很多問題是我們自己造成的，因為開賽時有點緊繃。」
美國隊總教練西拉斯（Stephen Silas）則說，「這很令人失望，因為我們有很棒的訓練營，卻在這裡輸掉比賽，真是失望。」
