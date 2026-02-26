快訊

世界盃男籃／雷蒙恩扮抗韓奇兵 圖奇讚：專注時就很出色

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
雷蒙恩攻下13分外帶6籃板。記者季相儒／攝影
中華男籃今天在主場出戰強敵南韓，排出雷蒙恩先發上陣，而最終他也扮演奇兵拿下13分、6籃板，攻守俱佳的表現也成為本場比賽一大贏球功臣，賽後中華隊教練圖奇就表示，自己一直都很信任雷蒙恩，且只要他像今天一樣專注，表現就可以很出色。

雷蒙恩去年亞洲盃資格賽第三階段首度披上中華隊戰袍出賽，儘管前幾次代表國家隊出賽並未獲得太多發揮空間，但今天與南韓之戰卻驚喜先發上陣，不僅有幾次精彩切入表現讓主場球迷為他喝采，在防守端也有所貢獻，成為今天贏球一大奇兵。

談到今天安排雷蒙恩先發，中華隊總教練圖奇賽後說：「我很信任他，因為他擁有很棒的技巧，當他集中注意力時表現就會非常出色，他今天真的很專注在防守，在進攻端也有不錯表現，今天每一名球員都盡全力了，尤其是在防守端，成為贏得這場高強度比賽的關鍵。」

至於盧峻翔今天雖然以替補身份出賽僅拿下6分，不過也在防守端負責看防李賢重，談到今天的角色，他說：「在前一場面對日本教練就有希望我防守對方主力，我覺得不管上場工作是什麼，心態都必須要一樣，全心全意在球場上，所以今天我也不太急於在進攻上，不管是替補還是先發，心態都調適得不錯。」

