世界盃男籃／高柏鎧陷犯規麻煩頂上缺口 陳盈駿點名兩人是隱形功臣

中華男籃今天在世界盃男籃亞太區資格賽第二階段首戰，於主場以12分差距擊敗南韓，拿下分組賽首勝，也中斷南韓的2連勝，球隊指揮官陳盈駿賽後表示，今天確實是一場很棒的團隊勝利，尤其曾祥鈞、陳冠全在高柏鎧深陷犯規麻煩時頂上保護籃板的工作，是兩大隱形功臣。

中華男籃今天在主場對上前一階段兩度擊敗中國大陸的南韓，靠著防守端的精彩表現將南韓得分限制在65分，且三分球出手33次僅命中8球，尤其是南韓頭牌射手李賢重，全場出手14次僅命中6球拿下18分，還提前犯滿離場，讓李賢重賽後也直言，自己本場比賽表現確實不夠冷靜，需要負起很大責任。

至於中華隊不僅在防守端表現亮眼，今天更有4名球員得分上雙位數，其中攻下13分並送出4次助攻的陳盈駿就表示，「今天這場團隊勝利做得非常好，南韓是一支在防守端對他們不能有一絲放鬆的球隊，要貼得緊、換防換得正確、溝通要清楚，不然被抓到一個閃失或失誤，他們就會抓到反撲機會，今天在重點球員防守上確實做得不錯。」

陳盈駿也另外點名在高柏鎧深陷犯規麻煩時，頂上禁區缺口的曾祥鈞與陳冠全，「當大B犯規麻煩時頂上的祥均和澎澎，在保護籃板做很好，在大B不在的時候鞏固防守端，今天防守做得很好，這是很重要的一勝，下一場會繼續努力。」