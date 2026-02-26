快訊

經典賽／徐若熙3局好投 中華隊全場僅2安0：4遭軟銀完封

鋒面來襲全台有雨 元宵節想目睹「紅月伴花燈」？氣象署揭血月機率

一般人難理解？日男住商旅「椅子塞浴缸」 網驚覺背後目的開噴

圖輯／世界盃資格賽中華男籃主場力退南韓　世界盃資格賽收下首勝

攝影中心／ 記者季相儒／新北即時報導
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，吸引滿場球迷進場加油。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，吸引滿場球迷進場加油。記者季相儒／攝影

2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，中華男籃迎戰南韓，在陳盈駿、林庭謙領軍下，以77：65拿下資格賽首勝，也寫下自2017年後再度擊敗南韓紀錄。

中華隊上半場火力全開，陳盈駿與林庭謙合力搶分，建立雙位數領先。易籃後高柏鎧禁區強攻，最多領先達20分，儘管第三節遭追近，第四節仍穩住陣腳守成。

中華隊此役共有4人得分達雙位數，林庭謙與高柏鎧各拿18分，雷蒙恩、陳盈駿各貢獻13分；南韓方面則以李賢重的18分最佳。中華隊將於3天後轉戰菲律賓，迎戰中國大陸，持續資格賽征途。

中華隊雷蒙恩貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊雷蒙恩貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊林庭謙攻下18分。記者季相儒／攝影
中華隊林庭謙攻下18分。記者季相儒／攝影
中華隊陳盈駿貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊陳盈駿貢獻13分。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，滿場球迷見證中華男籃自2017年後再度擊敗南韓紀錄。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，滿場球迷見證中華男籃自2017年後再度擊敗南韓紀錄。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，中華男籃迎戰南韓，在陳盈駿、林庭謙領軍下，以77：65拿下資格賽首勝，也寫下自2017年後再度擊敗南韓紀錄。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，中華男籃迎戰南韓，在陳盈駿、林庭謙領軍下，以77：65拿下資格賽首勝，也寫下自2017年後再度擊敗南韓紀錄。記者季相儒／攝影
中華隊林庭謙攻下18分。記者季相儒／攝影
中華隊林庭謙攻下18分。記者季相儒／攝影
中華隊林庭謙攻下18分。記者季相儒／攝影
中華隊林庭謙攻下18分。記者季相儒／攝影
中華隊高柏鎧拿18分。記者季相儒／攝影
中華隊高柏鎧拿18分。記者季相儒／攝影
中華隊陳盈駿貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊陳盈駿貢獻13分。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，吸引滿場球迷進場加油。記者季相儒／攝影
2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，吸引滿場球迷進場加油。記者季相儒／攝影
中華隊雷蒙恩貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊雷蒙恩貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊高柏鎧拿18分。記者季相儒／攝影
中華隊高柏鎧拿18分。記者季相儒／攝影
中華隊雷蒙恩貢獻13分。記者季相儒／攝影
中華隊雷蒙恩貢獻13分。記者季相儒／攝影

籃球

延伸閱讀

中華男籃力克南韓非僥倖 一場「經典防守」好球

世界盃男籃／得知先發抗韓超興奮 雷蒙恩扮奇兵打出國家隊代表作

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

世界盃男籃／陳盈駿、林庭謙聯手開砲 中華隊半場10分領先南韓

相關新聞

世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

2027世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃今天在新莊體育館出戰南韓，儘管在第一階段賽事苦吞2連敗，但中華男籃今天面對強敵南韓...

世界盃男籃／得知先發抗韓超興奮 雷蒙恩扮奇兵打出國家隊代表作

2027世界盃男籃亞太區資格賽，中華隊今天在主場新莊體育館出戰南韓，最終在團隊4得分上雙下，以12分差距擊敗擊敗南韓，也...

世界盃男籃／陳盈駿、林庭謙聯手開砲 中華隊半場10分領先南韓

2027世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃今天在新莊體育館出戰南韓，在第一階段賽事對戰中國大陸拿下2連勝的南韓，開賽就打出7...

世界盃男籃／中華隊主場抗韓 CBA三俠、雷蒙恩、高柏鎧扛先發

2027世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃今天在新莊體育館出戰南韓，賽前門票就銷售逾5000張，有望湧入滿場的7000名觀眾...

世界盃男籃／游艾喆遭割捨 中華男籃抗韓12人名單出爐

世界盃男籃亞太區資格賽第二階段賽事，中華男籃在今天公布明天與南韓之戰的12人參賽名單，最終在16人名單上除了傷退的周桂羽...

PLG／頂替離隊的多比 前戰神洋將麥卡倫改名麥拉倫加盟獵鷹

PLG台南台鋼獵鷹隊上午宣布洋將多比離隊後，下午隨即公告前台北台新戰神隊射手麥拉倫（Ray McCallum）加盟，期待...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。