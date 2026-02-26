圖輯／世界盃資格賽中華男籃主場力退南韓　世界盃資格賽收下首勝

2027年世界盃男籃亞太區資格賽今天在新莊體育館登場，中華男籃迎戰南韓，在陳盈駿、林庭謙領軍下，以77：65拿下資格賽首勝，也寫下自2017年後再度擊敗南韓紀錄。

中華隊上半場火力全開，陳盈駿與林庭謙合力搶分，建立雙位數領先。易籃後高柏鎧禁區強攻，最多領先達20分，儘管第三節遭追近，第四節仍穩住陣腳守成。