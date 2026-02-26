世界盃男籃／雷蒙恩扮奇兵、CBA雙衛聯手開砲 中華隊退南韓奪首勝

快訊

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
中華隊陳盈駿。記者季相儒／攝影
2027世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃今天在新莊體育館出戰南韓，儘管在第一階段賽事苦吞2連敗，但中華男籃今天面對強敵南韓打出精彩一戰，在CBA雙衛陳盈駿、林庭謙攜手攻下31分，以及雷蒙恩、高柏鎧攻守俱佳表現下，最終以77：65拿下資格賽首勝，也是繼2017東亞錦標賽（亞洲盃資格賽）後再度擊敗南韓。

中華隊在資格賽第一階段面對日本苦吞2連敗後，第二階段賽事則將與南韓和中國大陸各對戰一場，在今天主場出戰2連勝的南韓之戰中，中華隊上半場就火力全開，尤其是CBA雙衛陳盈駿、林庭謙在上半場就合計拿下21分，幫助中華隊取得10分領先，但第二節中段也發生馬建豪右腳扭傷送醫的憾事。

易籃後，中華隊由高柏鎧爆扣揭開下半場序幕，隨後林庭謙則是快攻上籃得手，將領先擴大到15分，甚至在該節中段取得20分領先，不過在高柏鎧吞下第四犯回到板凳席後，第三節尾聲中華隊也出現攻守亂流，讓南韓追到僅剩9分差距。

第四節初，中華隊靠著高柏鍇連續兩波籃下強攻得手，再取得雙位數領先，反觀南韓一哥李賢重卻在比賽最後3分多鐘犯滿離場，讓雙位數落後的南韓士氣再度重挫，最終中華隊就以12分差距擊敗南韓，收下分組賽首勝，並將在3天後與中國大陸在菲律賓交手。

中華隊今天共計4人得分來到雙位數，其中林庭謙、高柏鎧皆有18分進帳，雷蒙恩和陳盈駿則皆拿下13分；至於南韓則以犯滿離場的李賢重拿下18分最佳。

中華隊馬建豪右腳扭傷送醫。記者季相儒／攝影
中華隊雷蒙恩。記者季相儒／攝影
中華隊高柏鎧。記者季相儒／攝影
籃球

