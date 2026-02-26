世界盃男籃／陳盈駿、林庭謙聯手開砲 中華隊半場10分領先南韓

2027世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃今天在新莊體育館出戰南韓，在第一階段賽事對戰中國大陸拿下2連勝的南韓，開賽就打出7：0攻勢，不過中華隊隨即展開反撲，在林庭謙、陳盈駿上半場打完就攜手攻下21分領軍下，中華隊就以43：33領先南韓。

中華男籃在資格賽第一階段對戰日本苦吞2連敗後，今天則是對上2連勝的南韓，開賽後南韓就展現快狠準的球風，尤其是上階段表現亮眼的李賢重，在雷蒙恩貼身防守下仍是投進一記高難度底線三分球，帶領南韓打出7：0攻勢。

不過中華隊靠著雷蒙恩罰球首開紀錄後，林庭謙更是連拿4分止血，加上高柏鎧的雙手重扣後陳盈駿連得4分，反打一波12：2攻勢逆轉戰局，首節打完中華隊也在林庭謙拿下10分領軍下，以21：18領先南韓。

第二節中華隊陳冠全砍進三分球為該節揭開序幕，隨後盧峻翔籃下補籃、雷蒙恩一條龍上籃得手，中華隊取得8分領先，不過南韓一哥李賢重逐漸找到進攻手感，連續拿下7分，幫助南韓一度追到2分差距，但中華隊隨即作出調整，加上劉錚的三分球命中穩住陣腳，上半場結束前陳盈駿更補上一記後撤步三分球，上半場打完中華隊也以10分差距領先南韓。