世界盃男籃／中華隊主場抗韓 CBA三俠、雷蒙恩、高柏鎧扛先發

2027世界盃男籃亞太區資格賽中華男籃今天在新莊體育館出戰南韓，賽前門票就銷售逾5000張，有望湧入滿場的7000名觀眾，而中華隊在本場比賽也排出CBA三俠陳盈駿、林庭謙、劉錚搭配雷蒙恩、高柏鎧的先發陣容。

中華男籃在亞太區資格賽第一階段賽事對戰日本隊兩場比賽都吞敗後，第二階段則將先在主場新莊體育館迎戰南韓隊，3月1日則將與中國大陸隊在第三地的菲律賓對決，力拚止敗。