快訊

用數據看俄烏戰爭4周年：死傷多慘重？俄羅斯佔領多少烏克蘭領土？

非洲豬瘟案遭起訴 87歲豬農喊冤「已被羈押3個月」：是要關到死喔？

十五五開局如何影響台灣？一文盤點福建2026對台政策

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／頂替離隊的多比 前戰神洋將麥卡倫改名麥拉倫加盟獵鷹

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台鋼獵鷹隊補強雙能衛麥拉倫。圖／台南台鋼獵鷹隊提供
台鋼獵鷹隊補強雙能衛麥拉倫。圖／台南台鋼獵鷹隊提供

PLG台南台鋼獵鷹隊上午宣布洋將多比離隊後，下午隨即公告前台北台新戰神隊射手麥拉倫（Ray McCallum）加盟，期待藉由其豐富比賽經驗與全能身手，為攻防兩端注入穩定戰力。

麥拉倫於2013年NBA選秀第二輪第6順位獲沙加緬度國王隊選中，展開職業生涯，曾先後效力於聖安東尼奧馬刺、曼菲斯灰熊隊，NBA生涯累計出賽154場，平均上場18.2分鐘，繳出場均6分、2.4助攻成績。

麥拉倫2024–25賽季效力TPBL戰神隊，出賽21場，場均貢獻18.52分、6.52籃板、6.14助攻。

談到加盟獵鷹，麥拉倫說：「希望能為球隊帶來經驗與領導力，自己對台灣比賽風格並不陌生，在教練團與隊友的幫助下，相信能很快融入體系。」對於角色定位，麥拉倫也展現高度彈性：「我願意扮演球隊需要的任何角色，無論得分或組織進攻，都會在攻防兩端保持侵略性，為球隊做出最正確的選擇。最終就是爭奪總冠軍，第一步是打進總決賽。」

獵鷹總教練柯納指出，麥拉倫是經驗豐富的雙能衛，能在關鍵時刻接管比賽卻不自私，具備在不同進攻情境中創造優勢的能力，「他是一位善於溝通的老將，領導力能在主力不在場時維持球隊穩定；同時與主控搭配出場時，也能讓進攻運作更加順暢且有效率。」 

籃球

延伸閱讀

川普笑稱「怕被彈劾」邀請演說 奪金女子冰球隊婉拒出席國情咨文

LEGO 推出Technic 麥拉倫 MCL39 F1套組　1675片、可動DRS，3/1起開賣

NBA／康利離隊14天重返北大荒 灰狼神操作省下2000萬美元

這不是車展！ 太子集團詐騙查扣車「超跑三大神獸」加「Bugatti」3月2日全球競標

相關新聞

PLG／頂替離隊的多比 前戰神洋將麥卡倫改名麥拉倫加盟獵鷹

PLG台南台鋼獵鷹隊上午宣布洋將多比離隊後，下午隨即公告前台北台新戰神隊射手麥拉倫（Ray McCallum）加盟，期待...

東超／6強賽門票26日開賣 6亞洲勁旅角逐新高260萬美元獎金

東亞超級聯賽六強賽門票將於26日正式發售，本屆季後賽增至六支亞洲頂級球隊參賽，展開為期六場的高水準對決。賽事將於 3 月...

PLG／林志傑引退周 台灣大冠名贊助

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑昨宣布將於四月十一日至十二日於台北小巨蛋舉辦「引退周」活動，長期支持台灣運動產業、力挺台北...

PLG／被陳盈駿、劉錚奉為標竿 林志傑：他們可以比我做得更好

黃金世代主力球星「野獸」林志傑，將在本賽季結束後正式退休，結束長達26年的球員生涯，對於被陳盈駿、劉錚等中華隊主力球員奉...

圖輯／林志傑引退記者會 田壘、曾文鼎、陳世念到場送祝福

台北富邦勇士球星「野獸」林志傑將於於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員「...

PLG／林志傑將引退陳世念分享小故事 曾文鼎：生命好像少了什麼

台北富邦勇士隊傳奇球星林志傑將在4月11、12日於台北小巨蛋舉辦引退賽，在今天的引退記者會上，包括黃金世代成員曾文鼎、陳...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。