PLG／林志傑引退周 台灣大冠名贊助

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑昨宣布將於四月十一日至十二日於台北小巨蛋舉辦「引退周」活動，長期支持台灣運動產業、力挺台北富邦勇士籃球隊的台灣大哥大，由總經理林之晨親自出席引退記者會，宣布以「冠名贊助夥伴」身分，攜手富邦勇士球團打造台灣職籃史上首場以球員為核心的「引退周」。

林之晨昨也致贈三項專屬引退禮，包括「一二八八」黃金門號，將林志傑的經典背號「十二」結合寓意圓滿與新篇章啟程的「八八」，台灣大還同步將其原有門號升級為「終身守護」免月租服務，另還送上高一五○公分的「野獸怒吼」蒙太奇紀念圖，匯集林志傑廿六年經典賽事瞬間，並將畫面中的籃框倒數定格於二○二六年四月十二日引退賽當天，象徵這段傳奇被銘記。

林之晨表示，林志傑不只是鋒衛全能型球員，在場上的領導力，關鍵時刻挺身而出的韌性與鬥志，以及對身體狀態維持的嚴格自我要求，定義了台籃ＧＯＡＴ的高度，也成為所有球員的標竿。廿六年來，林志傑早從野獸，化身為台籃的精神象徵，他在壓力最大時勇於承擔，帶領團隊突破極限的態度，正呼應台灣大長期所堅持的「能所不能」精神。

林志傑說，職業生涯走到今天，除自己的努力，更感謝所有球迷一路以來支持，特別感謝台灣大長期力挺，從場上拚戰到迎向人生新階段，始終給予踏實陪伴。籃球教會他的，不只是比賽技巧，更是在壓力與挑戰中持續突破、實踐「能所不能」的信念。