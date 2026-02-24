PLG／被陳盈駿、劉錚奉為標竿 林志傑：他們可以比我做得更好

黃金世代主力球星「野獸」林志傑，將在本賽季結束後正式退休，結束長達26年的球員生涯，對於被陳盈駿、劉錚等中華隊主力球員奉為標竿，林志傑在今天引退記者會後表示，自己的球員生涯也是看著前輩不斷學習，相信未來他們也能夠做得比自己更好。

43歲的林志傑在本賽季後將正式高掛球鞋，富邦勇士球團今天也公布引退賽主視覺，安排林志傑分別穿上SBL台啤、CBA浙江廣廈和PLG富邦勇士球衣進行拍攝，談到生涯3個重要階段，林志傑說：「穿上台啤球衣時真的會想到很多，因為那時就是最狂野的我，不管是球技還是個性，也是最難掌控的我，所以這也是我一直希望改進和努力學習的地方，讓自己更好一點。」

談到近期陳盈駿、劉錚等國家隊主力在受訪時，不斷提及將林志傑作為學習標竿，林志傑則說：「我覺得榜樣其實就是隨著年紀累積起來的吧，像我年輕時也是會去看前輩一些好的東西來去做學習，然後找到更適合的自己。我覺得以後這些年輕球員也是會把他們當榜樣，也相信他們會比我做得更好。」

對於去年爭冠失利，還在總冠軍賽第7戰傷退，林志傑坦言不是沒有過就此退役的想法，不過也不希望生涯句點是在自己不是很好的一面，「所以今年我們就是把後面比賽好好打，然後先進季後賽，再去爭取冠軍。」

儘管退役後的下一步還未做出決定，但對於今天記者會上富邦勇士領隊許晉哲拋出橄欖枝，希望林志傑能在下屆世壯運加入自己執教的球隊，林志傑笑說：「假如有邀約的話，但也不一定會在許哥的隊，搞不好幾個好朋友也想自己組一隊，不過如果許哥真的有邀約，我可能也沒辦法拒絕。」