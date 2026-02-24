圖輯／林志傑引退記者會 田壘、曾文鼎、陳世念到場送祝福
台北富邦勇士球星「野獸」林志傑將於於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員「少俠」田壘、「大房東」曾文鼎、陳世念都到場力挺。曾文鼎向球迷喊話不用太傷心，要大家最後11場比賽一同進場為林志傑加油。林志傑也說，希望今年能把失去的冠軍贏回來，有個完美的結束。
林志傑表示，打到這年紀很多靠的就是堅持和努力，感謝球迷們多年來的支持，這是他這年紀在球場上很大動力，但也對球迷稍感抱歉，「雖然每次給你們臉色不是很好看，但這就是我，希望你們原諒我。」談到家人在背後給予的支持時，他激動地落淚，久久無法言語。
