快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

聽新聞
0:00 / 0:00

PLG／林志傑將引退陳世念分享小故事 曾文鼎：生命好像少了什麼

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
台北富邦勇士球星「野獸」林志傑（右二）將於今年球季後退休，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員包括陳世念（左一）、曾文鼎（左二）、田壘（右一）都到場。記者余承翰／攝影
台北富邦勇士球星「野獸」林志傑（右二）將於今年球季後退休，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員包括陳世念（左一）、曾文鼎（左二）、田壘（右一）都到場。記者余承翰／攝影

台北富邦勇士隊傳奇球星林志傑將在4月11、12日於台北小巨蛋舉辦引退賽，在今天的引退記者會上，包括黃金世代成員曾文鼎陳世念田壘都到場送上祝福，過去在SBL台啤時期與林志傑合作多年的陳世念，分享與林志傑的兩個溫馨故事，讓球迷看到他場外的另一面。

陳世念過去與林志傑在台啤時期一同帶領球隊寫下「綠色王朝」，陳世念甚至贏得「小野獸」美名，今天也分享與林志傑互動的故事。

陳世念透露，過去兩人在SBL冠軍賽時曾一同發生扭傷腳踝的狀況，不過在賽後接受治療時，林志傑卻向他喊話要將責任一肩扛起，「在治療回去的路上，傑哥就跟我說『世念，明天你就做最簡單的事，拿球你就投就對了。』隔天比賽我真的拿了就投，因為他把我要做的事情都一手包辦，最後我們也拿下勝利。」

另一次則是拍攝《態度》紀錄片時，陳世念曾因為一次失誤造成球隊輸球，賽後在休息室自責痛哭，但林志傑選擇用自己的方式鼓勵他，「那時候我躲在休息室哭，他先安慰我，然後就大喊『是不是男子漢啊』，我知道他想要激勵我，這就是他的獨特魅力，用他的方式帶領球隊。」

「大房東」曾文鼎也表示，從SBL時期就與林志傑就在場上不斷對抗，到後來於富邦勇士一度成為隊友，如今林志傑宣布退役，也讓他覺得生命中好像少了什麼，「之前會想說不知道還會不會有機會再當隊友或對手，但傑哥這樣決定要退了，這個機會就再也不會發生了。感覺生命中好像少了一些什麼東西一樣。」

籃球 林志傑 陳世念 曾文鼎 田壘

延伸閱讀

PLG／為「野獸」引退獻祝福 田壘：不會再有下一個林志傑

PLG／鐵漢柔情！林志傑26年生涯將畫下句點 談家人支持罕見落淚

PLG／林志傑引退小男孩樂團獻唱致敬單曲 個人特展5月底登場 

從選秀權下手打擊球隊擺爛 NBA「防坦計畫」不改比改更好

相關新聞

PLG／鐵漢柔情！林志傑26年生涯將畫下句點 談家人支持罕見落淚

台北富邦勇士傳奇球星「野獸」林志傑將於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員...

PLG／為「野獸」引退獻祝福 田壘：不會再有下一個林志傑

台北富邦勇士隊傳奇球星「野獸」林志傑將在今年賽季後正式高掛球鞋，結束26年球員生涯，今天引退記者會上包括黃金世代隊友田壘...

PLG／林志傑將引退陳世念分享小故事 曾文鼎：生命好像少了什麼

台北富邦勇士隊傳奇球星林志傑將在4月11、12日於台北小巨蛋舉辦引退賽，在今天的引退記者會上，包括黃金世代成員曾文鼎、陳...

圖輯／林志傑引退記者會 田壘、曾文鼎、陳世念到場送祝福

台北富邦勇士球星「野獸」林志傑將於於4月11日、12日在台北小巨蛋舉行引退賽，球團今天為他舉辦引退記者會，黃金世代成員「...

PLG／林志傑引退小男孩樂團獻唱致敬單曲 個人特展5月底登場 

台北富邦勇士隊傳奇球星「野獸」林志傑將於2025-26賽季結束後正式引退，為其輝煌的職業生涯劃上句點。球團今天舉辦引退記...

世男籃資格賽／台灣主場抗韓 劉錚盼放下包袱

世界盃資格賽中華男籃將於2月26日在主場迎戰韓國，35歲資深球員劉錚表示，期許大家撇開心裡包袱，畢竟球是圓的，沒有什麼不...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。