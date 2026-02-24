PLG／林志傑將引退陳世念分享小故事 曾文鼎：生命好像少了什麼

台北富邦勇士隊傳奇球星林志傑將在4月11、12日於台北小巨蛋舉辦引退賽，在今天的引退記者會上，包括黃金世代成員曾文鼎、陳世念、田壘都到場送上祝福，過去在SBL台啤時期與林志傑合作多年的陳世念，分享與林志傑的兩個溫馨故事，讓球迷看到他場外的另一面。

陳世念過去與林志傑在台啤時期一同帶領球隊寫下「綠色王朝」，陳世念甚至贏得「小野獸」美名，今天也分享與林志傑互動的故事。

陳世念透露，過去兩人在SBL冠軍賽時曾一同發生扭傷腳踝的狀況，不過在賽後接受治療時，林志傑卻向他喊話要將責任一肩扛起，「在治療回去的路上，傑哥就跟我說『世念，明天你就做最簡單的事，拿球你就投就對了。』隔天比賽我真的拿了就投，因為他把我要做的事情都一手包辦，最後我們也拿下勝利。」

另一次則是拍攝《態度》紀錄片時，陳世念曾因為一次失誤造成球隊輸球，賽後在休息室自責痛哭，但林志傑選擇用自己的方式鼓勵他，「那時候我躲在休息室哭，他先安慰我，然後就大喊『是不是男子漢啊』，我知道他想要激勵我，這就是他的獨特魅力，用他的方式帶領球隊。」

「大房東」曾文鼎也表示，從SBL時期就與林志傑就在場上不斷對抗，到後來於富邦勇士一度成為隊友，如今林志傑宣布退役，也讓他覺得生命中好像少了什麼，「之前會想說不知道還會不會有機會再當隊友或對手，但傑哥這樣決定要退了，這個機會就再也不會發生了。感覺生命中好像少了一些什麼東西一樣。」