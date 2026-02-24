PLG／為「野獸」引退獻祝福 田壘：不會再有下一個林志傑

台北富邦勇士隊傳奇球星「野獸」林志傑將在今年賽季後正式高掛球鞋，結束26年球員生涯，今天引退記者會上包括黃金世代隊友田壘、曾文鼎、陳世念都到場獻上祝福，其中最早退休的田壘就表示，林志傑在球迷與所有球員的心中都無法被取代，未來也不會有下一個林志傑出現。

43歲的林志傑過去與黃金世代隊友一同為中華男籃寫下台灣籃壇璀璨的一頁，至今仍讓球迷津津樂道。

SBL時期就與林志傑上演精彩「俠獸對決」的田壘，也是黃金世代中較早退休的成員，在談到林志傑選擇在今年退休時，他說：「傑哥這20幾年辛苦了，在我心裡覺得傑哥在這後面幾年打球，回到台灣這幾年一直在場上很拚，看到傑哥的球迷朋友都知道他在場上多認真、努力，剛剛聽到他打了26年，想說要不要拚個30年，會不會比較好一點。因為他還是像年輕時一樣，努力打好每一球給大家看，他也確實做到了，他現在決定要退休了，我也不知道為什麼現在要退休。但很高興跟他一起對抗、一起努力，很祝福他在球場上或是離開球場，一直都會有很好表現。」

談到林志傑在球迷與其他球員心目中的地位，田壘坦言是無法被取代，「未來在場上就是少了傑哥這種這麼有影響力的球員。可能要等到下一個林志傑出來，可能要等其他年輕球員的爆發。 但你說誰是下一個林志傑？我看應該是不可能會有下一個林志傑，因為傑哥在大家球迷或球員的心裡面，就是一個沒有人可以取代的。」

談到身為球員退役的前輩，田壘直言自己退役後也花了2年時間才真正脫離當籃球員的感覺，「我個人大概快兩年，就是你回到球隊訓練的時候，你也想要跟著他們一起動，對球還是會有一點那種熱情在，會想去玩玩它、運一下、投個籃。 但我可能沒辦法像正常球員在場上那麼有力，身體本來就沒有到那麼完整，腳踝的部分，所以也只能忍痛。 但傑哥體能方面看不出來是一個要退休的人，不然你看他一些記者會的 Highlight，還是很輕鬆。」