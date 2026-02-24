PLG／林志傑引退小男孩樂團獻唱致敬單曲 個人特展5月底登場 

台北富邦勇士隊傳奇球星「野獸」林志傑將於2025-26賽季結束後正式引退，為其輝煌的職業生涯劃上句點。球團今天舉辦引退記者會，公布4月11日、12日於台北小巨蛋舉辦的引退周活動內容、紀念商品及售票資訊等，本次活動由長期支持勇士隊的台灣大哥大冠名贊助，並特別邀請林志傑家人及摯友到場，共同見證這歷史性的一刻。

林志傑引退主視覺以黑金配色作為主色調，象徵歷練後的重量與榮耀，也代表「野獸」最終型態來自永不放棄的意志力與傳承。三道時間光束串起「狂」、「升」、「魂」他的三個球員時期，呈現他從台啤時期的狂放衝擊，到CBA 廣廈與中華隊時期的全面提升與進化，再到回台後加盟台北富邦勇士，成為球隊靈魂與精神領袖的完整軌跡，林志傑以行動寫下屬於台灣籃球的傳奇篇章。

主視覺及相關周邊也結合林志傑個人LOGO 延伸，LOGO 以野獸之眼為主要概念，象徵智慧、光明與真理，林志傑在籃球場上的一舉一動總是能透過眼神展露出他的態度，流動的線條勾勒出志傑於球場上大膽狂放且具破壞力的球風，筆畫上將姓氏縮寫L與經典背號12融入其中，再延伸出代表野獸野性的鬃毛。

引退賽勇士推出許多紀念商品，包含紀念服飾、球衣、籃球、公仔、抱枕、勳章等。其中引退球衣整體以黑金配色為主調，黑色象徵歷經淬鍊的沉穩底蘊，金色代表巔峰榮耀與無數關鍵時刻，如同志傑場下內斂、場上卻光芒萬丈的身影，商品預購於2月25日開放至3月2日中午12點，有興趣的球迷朋友千萬別錯過。

林志傑引退周將於4月11日、4月12日在台北小巨蛋登場。4月11日賽後將舉辦「FOR 12」演唱會，透過音樂與舞台演出，為屬於林志傑與球迷的告別過末揭開序幕，營造充滿回憶與感動的氛圍。4月12日賽後則舉行「12 FOR 12」林志傑引退儀式，以「傳奇永存」為主題，結合小男孩樂團現場演唱致敬曲、影像回顧與致敬橋段等環節，向為台灣籃球奉獻多年的林志傑致上最高敬意，讓所有球迷共同見證「野獸」的榮耀時刻，為其職業生涯寫下隆重最終章。

本次引退賽單張票價自 800元至7,012元不等，除三樓票價為800元及900元外，多款套票皆以「12」為尾數，象徵林志傑的經典背號。4月11 日進場球迷，全區可獲得【THEBEAST 紀念T】及【引退主視覺海報】；購買二樓 A 區（1,612元）及二樓B區（1412元）加贈【紀念造型手燈（球衣款）】；指定區域包含15人包廂（45000元）、VIPA排（7012元）、VIPB排（6012元）、VIP C排及D排（5012元）、一樓籃筐後（4012元）、伸縮座椅A區（2612元）及伸縮座椅B區（2412元）者，再加贈【志傑紀念造型公仔（經典款）】及【紀念造型手燈（球衣款）】。

4月12日進場球迷，全區可獲【林志傑紀念背號T】及【引退紀念證書】；二樓A區、B區加贈【紀念造型手燈（口號款）】；購買15人包廂、VIPA排、VIPB排、VIPC排及D排、1樓籃筐後、伸縮座椅A 區及伸縮座椅B區者，再加贈【志傑紀念造型公仔（引退款）】及【紀念造型手燈（口號款）】，提供球迷珍藏選擇。

林志傑引退賽商品預購於2月25日開放至3月2日中午12點。記者劉肇育／攝影

林志傑引退賽門票分三階段開放購買，第一階段將於3月2日（一）中午12:00 至晚間 23:59開放，提供 2025-26 賽季MVP 席、沙發席、年度助攻王席之勇士季票球迷優先購票；第二階段於3月3日（二）中午12:00 至晚間 23:59 開放，供2025-26 賽季勇士最佳第六人席及FA 動次席季票球迷優先購買；第三階段則於3月4日（三）中午12:00起 全面開放一般球迷購票。每筆訂單限購四張，數量有限，售完為止。

除引退賽事外，身為台籃GOAT，林志傑將成為台籃史上首位舉辦個人特展的球員。紀念特展將於5月30日至6月22目於松菸文創園區一號倉庫展出，透過影像、實體展出與數位互動，完整呈現林志傑多年來於球場內外的重要時刻，也能透過展覽深入了解林志傑多年來鮮少對外公開的奮鬥歷程與職業精神，更多特展相關資訊，敬請持續鎖定台北富邦勇士官方粉絲專頁。

台灣大哥大致贈三項專屬引退禮「野獸」精神不滅、能所不能長期支持台灣運動產業、力挺台北富邦勇士籃球隊的台灣大哥大，由林之晨總經理親自在引退記者會上致贈三項專屬引退禮，包含「1288 黃金門號」、「終身門號」、「野獸怒吼蒙太奇紀念圖」，將台灣大哥大對林志傑的敬意轉化為最深情的守護，期盼這股永不熄滅的「野獸魂」，未來能化作推力，激勵「台灣大運動家族」．以及所有台灣運動選手們，也將這份堅持與感動，傳遞給每一位球迷與用戶。