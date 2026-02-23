世男籃資格賽／台灣主場抗韓 劉錚盼放下包袱

世界盃資格賽中華男籃將於2月26日在主場迎戰韓國，35歲資深球員劉錚表示，期許大家撇開心裡包袱，畢竟球是圓的，沒有什麼不可能，「最大敵人是自己」。

中華男籃日前2場對戰日本皆以落敗收場，暫居分組墊底，接下來將於2月26日在主場新莊體育館對戰韓國，3月1日移師菲律賓馬尼拉對戰中國，這次16人培訓名單由旅外好手陳盈駿、林庭謙領軍，朝著分組首勝目標邁進。

錯過上個階段的旅外好手劉錚，這次重返台灣隊陣容，他今天在媒體日接受聯訪時指出，期許所有人對戰韓國拋下心裡包袱，就算過去對戰是輸多贏少，仍須平常心面對每個對手，帶著挑戰者心態。他並提到，球是圓的，沒有什麼不可能，「我們最大敵人是自己，全力爭取拿下來（勝利）」。

這次在新莊體育館比賽，劉錚笑說，對自己來說是很熟悉的感覺，留下很多回憶，也很期待再次踏上新莊體育館。劉錚分析，上個階段的台灣男籃調整能力不錯，只是輸球就是輸球，「不能總是輸得可惜，也希望自己可以表現好一點」。

總教練圖齊（Gianluca Tucci）提到，很高興這個階段劉錚加入團隊，因為劉錚不只有場上能力，更是台灣男籃重要的精神領袖，帶給所有人很大的動力。他並提到所有球員犧牲過年假期，提前集訓備戰仍展現積極態度，「我覺得非常開心，大家也用盡全力練習。」