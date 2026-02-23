TPBL／高錦瑋獲選1至2月MVP 梅克奪最佳外援

台灣職業籃球大聯盟TPBL桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋今天獲選為2026年1至2月最有價值球員（MVP），1月中旬加盟台北台新戰神的梅克則為單月最佳外援。

目前雲豹依舊暫居TPBL龍頭，扛下主控重任的高錦瑋在1、2月表現亮眼，期間共出賽9場，繳出場均17.9分、5.4助攻、4.8籃板數據，效率值19為本土球員最高，不僅持續扮演球隊進攻發動機角色外，三分球命中率更高達41%，在外線穩定輸出與組織串聯之間取得良好平衡。

尤其進入2月後，高錦瑋展現火燙手感，4場賽事皆攻下超過20分，在關鍵時刻的決策與助攻串聯也成為球隊進攻端的重要依靠，優異表現在單月最有價值球員拿到14張媒體票選中的5分票（共16名），球迷票選則獲得1662張支持，總得票率以48%居冠，領先戰神主控丁聖儒、新北國王球星林書緯。

最佳外援方面，戰神洋將梅克（Makur Maker）在1月中旬加盟後迅速融入球隊體系，上陣的5場比賽中，場均貢獻31.4分、15.4籃板、3.2助攻、1.4抄截的全能演出，期間更連續4場完成「雙10」，其中效率值34.4為全聯盟最佳表現，展現攻守兩端的主宰力。

值得一提的是，梅克在2月7日單場轟進48分，打破TPBL聯盟單場得分紀錄，帶著締造聯盟新里程碑的氣勢，梅克在媒體票選中拿到9張5分票，球迷票選獲得655張支持，總得票率以33.2%居首，領先新北中信特攻馬可（Marko Todorovic）、國王飛米（OlufemiOlujobi）。