TPBL／兒女見證繳「雙10」 沃許本過年要帶家人探索台灣

超過一個月才回歸賽場，新北國王洋將沃許本今天復出馬上繳出26分、13籃板的「雙10」演出，助隊以100：85擊敗新竹御嵿攻城獅，帶著5連勝迎接下半季；帶著一雙兒女出席賽後記者會的沃許本透露，今年農曆年假期將帶著妻小探索台灣，這也將是他首度在台過年。

2022年來台發展的沃許本表示，這幾年來的農曆年假期都回美國找家人，沒有太多時間了解台灣，「這次我的太太和小孩都來台灣，我打算帶他們環台，探索台灣。」他還遞給兒子麥克風，邀請兒子用中文講「新年快樂」，兒子雖害羞沒開口，父子可愛互動仍溫馨。

先前扭傷腳下的沃許本也提到，缺陣多時，很高興回到球場，自己和季中臨危受命接下總教練兵符的「小胖」洪志善也有很好關係，感謝「小胖」對他的信任，也感謝隊友一起打出5連勝。

國王今天奪勝後正是洪志善接受場中訪問，沃許本在訪問尾聲就「亂入」，搶過麥克風當主持人，問洪志善：「你最喜歡的球員是誰？」逗趣互動顯示出兩人好交情。

尋求衛冕的國王開季11場只拿4勝，戰績排在聯盟後段班，最近一波5連勝排名已經提升到第3位。