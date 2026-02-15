TPBL／國王「微笑射手」斷鼻樑 簡祐哲小年夜上救護車

新北國王隊今天在主場以100：85擊敗新竹御嵿攻城獅，帶著5連勝迎接農曆年假期，但卻也折損戰力，「微笑射手」簡祐哲第三節防守高國豪遭拐子架到臉上，比賽沒打完就上救護車，國王教練洪志善更透露簡祐哲狀況「不樂觀」。

洪志善賽後記者會提到簡祐哲傷勢時說：「情況不樂觀，鼻樑應該斷了，過年醫院又休息，要等防護員回報。」簡祐哲也在社群分享人在救護車的影片，留下「第一次救護車在小年夜」的無奈註解。

國王後衛「飆風玫瑰」李愷諺今天已因膝蓋不適沒上場，簡祐哲又成傷兵，不過洋將奧帝、沃許本和飛米都有發揮，新秀熊祥泰也有「4分打」演出，助隊下半場打出56：32攻勢，客服最多9分落後，在主場延續連勝。

洪志善提到，今天奪勝關鍵在中場休息做出調整，第三節打出32：10攻勢，「上半場分享球沒做很好，上半場助攻8，下半場18，助攻數是很大差距。」

上半季尾聲拉出5連勝，國王排名也從末段班上升到第三位，洪志善認為球隊表現愈來愈好，幾名年輕球員像喬納森、熊祥泰、林彥廷都有跳出來，老將也能帶著年輕球員進步，接續將給球員一周假期再恢復訓練。

攻城獅先前曾拉出一波6連勝，但今天吞贁已是連輸3場，教練威森除指球隊第三節打得不夠強勢，也隱晦對裁判哨音表達不滿。

攻下本季新高16分的朱雲豪，上半場三分球5投4中就有14分進帳，下半場外線3次出手都落空，他說：「上半場手感很好，下半場自己反而會想搶投半拍的手感，導致手感下滑，自信下滑後打得掙扎一點。」

攻城獅只有朱雲豪和洋將提傑20分達到分為數，國王沃許本貢獻26分、13籃板，飛米24分、11籃板，奧帝14分，林書緯12分、15助攻。