TPBL／第三節海嘯攻勢逆轉攻城獅 國王奪5連勝過年

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國王擊敗攻城獅奪下5連勝。圖／TPBL提供
國王擊敗攻城獅奪下5連勝。圖／TPBL提供

新北國王年前最後一戰主場迎戰新竹御嵿攻城獅，第一節最多13分領先雖馬上花光，但第三節打出15：1的開節猛攻，單節32：10攻勢奠定勝基，在農曆年前以100：85奪下5連勝。

國王開賽在洋將飛米、林書緯和沃許本接連進球下打出10：2的攻勢，飛米和奧帝接連飆進外線讓國王領先擴大到兩位數，林彥廷罰球得手讓國王領先達到27：14，但攻城獅在朱雲豪飆進讀秒追平外線下打出一波13：0攻勢，首節打完追到27：27平手。

攻城獅朱雲豪上半場三分球5投4中攻下14分。圖／TPBL提供
攻城獅朱雲豪上半場三分球5投4中攻下14分。圖／TPBL提供

第二節朱雲豪再飆進超前外線，攻城獅洋將德魯切入暴扣，9分45秒呂政儒飆進外線才中斷超過超過4分半的得分荒。飛米追加外線讓國王回到領先，不過朱雲豪也回敬三分彈，他還有幸運女神眷顧，單場第4顆三分彈彈進讓攻城獅回到45：39領先；攻城獅上半場三分球17投8中，朱雲豪一人就5投4中，助隊帶著53：44領先進入下半場。

第三節開打不到2分半就有碰撞意外，9分44秒高國豪切入手肘架到簡祐哲臉上，讓簡祐哲鼻子濺血退場，裁判檢視重播後高國豪遭判違反運動精神犯規，國王在林彥廷兩罰得手後沃許本籃下打進，沃許本接續再連兩球拋投得手，率國王打出10：1的開節攻勢追平；呂政儒再飆進超前三分彈，助隊59：54超前，1分02秒熊祥泰更完成「4分打」，助國王領先擴大到74：62，三節打完也握有76：63優勢。

國王洋將沃許本攻下26分、13籃板，助隊奪下5連勝。圖／TPBL提供
國王洋將沃許本攻下26分、13籃板，助隊奪下5連勝。圖／TPBL提供

攻城獅第四節一度追到74：86，但國王洋將奧帝連飆2記三分彈，喬納森再切入得手，一波8：0攻勢讓國王領先擴大到20分，熊祥泰讀秒階段投進三分球更讓國王得分破百，最終就以100：85守護主場，帶著5連勝迎接過年。

