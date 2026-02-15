TPBL／生肖剛好屬馬 全恩菲過年逢生日印象深刻

新北國王隊的啦啦隊「韓籍三本柱」全恩菲、金泰琳和李貞潤本周「Royal Crush」情人節主題周首度合體，今天適逢適逢小年夜，三姝也分享學到的吉祥話，生肖剛好屬馬的全恩菲又特別喜歡紅色，和今年農曆年特別有緣，直呼想帶春聯回韓國。

全恩菲是最先加入國王啦啦隊「New Taipei Queens」的韓籍成員，昨天除和金泰琳和李貞潤一起合作，賽後還舉辦了粉絲見面會，19日生日的全恩菲透露昨天收到不少生日禮物，見面會大家還一起唱了生日快樂歌，讓她感到十分開心。

即將過24歲生日的全恩菲生肖剛好屬馬，即將迎接本命年的她笑說去年農曆年剛好在台灣，已經感受過農曆年氣氛，聽到最多的吉祥話就是「新年快樂」；今天表演結束將返回韓國，她打算帶春聯回家，另外趁這段休息時間旅遊休息。

李貞潤和金泰琳首度加入Queens就有粉絲熱情相挺，昨天出現一台應援餐車，發送咖啡和刈包，讓李貞潤直呼開心和感動，「會記得一輩子！」金泰琳還收到一大束玫瑰，讓喜歡花的她十分開心。

同樣是今天表演完將先返回韓國，金泰琳和李貞潤仍感受到台灣的過年氣氛，李貞潤甜喊祝台灣球迷「馬上幸福」，金泰琳也獻上「馬上賺錢」祝福，十分融入台灣文化。