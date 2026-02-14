TPBL／蔣淯安、高錦瑋互別苗頭 夢想家氣走雲豹奪勝

台灣職業籃球大聯盟TPBL福爾摩沙夢想家後衛蔣淯安，今天與台啤永豐雲豹主控高錦瑋上演互轟戲碼，不過夢想家終場以100比98氣走雲豹，農曆新年前最終戰奪勝。

夢想家今天作客雲豹，同時是農曆新年假期的最終戰，而雙方從首節開打後陷入拉鋸戰，前三節打完取得7分領先的夢想家，沒想到進入第4節遭遇雲豹強勢反撲，無法有效限制高錦瑋、米勒（Malcolm Miller）連線情況下，尤其終場前3秒還被莊博元飆進三分彈，僅手握1分領先。

接著夢想家洋將班提爾（Benjamin Bentil）獲得2次罰球機會，然而只成功投進1球，給予對手雲豹一線生機，所幸夢想家如願擋下米勒操刀的最後一擊，終場就以2分之差獲勝，同時帶著3連勝之姿進入農曆新年假期。

值得一提的是，夢想家主力後衛蔣淯安與雲豹主控高錦瑋上演對決戲碼，其中蔣淯安繳出18分、8籃板、4助攻的全能數據，幫助球隊拿到勝利，而高錦瑋則攻下22分、8助攻，包含砍進4記三分彈。

從開季的狀態起伏不定，到現在夢想家逐步找到「勝利方程式」，總教練簡浩賽後接受媒體聯訪時表示，季前修改進攻體系，已經預料會碰到很多困難，不過現在球員慢慢打出教練團想要節奏，成為近幾戰獲勝關鍵，希望下半季戰績慢慢往上爬。

另外，衛冕軍新北國王則在主場迎戰全本土陣容的台北台新戰神，靠著潛力後衛林彥廷攻下17分，搭配洋將飛米（Olufemi Olujobi）挹注21分、6籃板、4助攻，早早奠定勝基，最後以116比95拿到近期4連勝。