TPBL／情人節、小年夜不停歇 雲豹城市版球衣周末超燃亮相

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雲豹隊本周推出城市版球衣。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供
雲豹隊本周推出城市版球衣。圖／桃園台啤永豐雲豹隊提供

桃園台啤永豐雲豹隊明天將於中壢國民運動中心舉辦「好緣逗相豹」主題周賽事，本周末適逢西洋情人節與農曆小年夜，除了現場有浪漫、招財兼具的主題活動，球員們也將披上象徵在地榮耀的「2025-26賽季城市版球衣」，春節期間雲豹商城更推出「馬上豹富」超狂企劃，限量福袋與破盤優惠天天接力登場，要讓球迷穿新衣、拿大獎，喜氣洋洋過好年。

本周主場賽事全隊將首度身披「2025-26賽季城市版球衣」上場亮相，設計理念取材自桃園獨特的台地稜線，將綿延起伏的幾何線條化為球員的榮耀戰甲，完美呼應年度口號「豹青頑張」全力以赴的熱血精神，且胸前銳利的「TAOYUAN」字樣，不僅強化在地連結，更宣示球隊衝擊冠軍的超燃決心，本次共推出深淺色兩款，透過強烈對比色調詮釋雲豹青年軍突破極限的意志，全隊將於本周末身披這款象徵城市榮耀的戰袍登場，邀請球迷一同見證豹青世代的進化時刻。

雲豹商城也將於春節期間推出「馬上豹富」優惠，每日中午12點準時開搶，從除夕的「團圓豹好運杯杯」揭開序幕，初一重磅推出限量88個「$888福袋」，還加碼抽全隊簽名球衣、調啤豹行李箱等總價值萬元好禮，初二則祭出歷史最低折扣的行李箱優惠，一路到初五開工日，天天都有驚喜折扣，讓豹迷在過年期間也能輕鬆添購行頭。

深受好評的「豹達桃園」里民入場優惠本周末賽事持續實施，號召桃園球迷進場「好緣逗相豹」，一起在充滿愛與好運的氛圍中為雲豹全力頑張，更多主場活動內容與資訊，敬請鎖定雲豹官方社群。

