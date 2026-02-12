HBL／南湖破百搭上決賽末班車 斷南山連12年4強紀錄

南湖高中和南山高中在114學年HBL男甲壓軸戰爭取最後一張4強門票，南湖從第一節就火力全開轟下34分，第三節高三射手張哲瑋又找到準星，包含壓哨三分彈在內單節飆進4枚長程砲火，一路壓著HBL「全勤生」南山打，最終以108：85搭上小巨蛋末班車，中斷南山連12年晉級4強紀錄，讓南山高三黃瀚陞和謝旻耕淚灑球場。

壓軸戰前東泰高中、能仁家商和松山高中都先出線，去年都是4強隊伍的南山和南湖驟死戰爭最後一席門票，昨天因肘傷免戰的南湖後衛幸宇勝第一節就飆進3記三分球在內的13分，謝宗恩和周佑承也各有10分和9分進帳，讓南湖取得34：21領先。

南山在謝旻耕帶傷上陣下努力追分，一度雖小分差到個位數，但第三節張哲瑋連飆進2記三分彈，讓南湖領先回到70：54；張哲瑋又飆進壓哨三分彈，讓南湖帶著78：57的絕對優勢進入決勝節。

張哲瑋第四節持續外線火力輸出，周佑承和林柏宇也在外線開火，南湖始終維持兩位數領先，還剩2分49秒周佑承罰球得手後南湖得分已破百，最終在15記三分彈表現下收穫關鍵勝利。

高三的張哲瑋今天關鍵戰早早陷入犯規麻煩，但帶著4犯下半場飆進5記三分球，轟下21分的他笑說：「下半場有個很遠的空檔，拿到球我就很有信心，知道投就會進，投進後就像打開了，整個信心來了，四犯都忘掉，一直投，想辦法幫助球隊拿下這場勝利，抓籃板、防守。」

南湖去年重返4強，但張哲瑋出賽時間少，自認「參與感」很低，賽前雖曾想過「被淘汰怎麼辦？」，但自我喊話，今年自己舞台要把握，關鍵戰打出代表作，他笑說：「決賽相信教練、相信隊友，會調整到最好。」

幸宇勝今天帶傷出賽也有21分、12籃板，從金華國中一路合作的隊友周佑承也貢獻21分、6籃板，兩人不約而同說，去年小巨蛋沒有打下的勝場，今年要一起打回來，帶回隊史第一座HBL金盃。