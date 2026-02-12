快訊

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

女神失格？「東大校花」壓線搭機遭炎上 網揪3年前黑歷史轟：遲到慣犯

小年夜前各地溫暖舒適「明晨2地低溫仍下探10度」 除夕起北東轉濕冷

TPBL／和球迷過情人節 國王14日辦韓援見面會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
新北國王將於本周末於新莊體育館展開聲寶 「Royal Crush」情人節主題周。圖／國王提供
新北國王將於本周末於新莊體育館展開聲寶 「Royal Crush」情人節主題周。圖／國王提供

新北國王將於本周末於新莊體育館展開聲寶 「Royal Crush」情人節主題周，球團準備豐富的入場好禮，更攜手聲寶、亞立詩等合作夥伴推出一系列互動遊戲，要讓禁衛軍球迷在觀賞熱血球賽之餘，也能感受滿滿的粉紅泡泡。

主題周首日進場的球迷皆可獲得聲寶「Royal Crush 情人節主題週拍拍扇」，2月15日則贈送「電影GOAT 山羊巔峰主題拍拍扇」，此外，每日限量可獲得「ALUXE亞立詩愛情助攻刮刮卡」，中獎機率百分百人人有獎，獎項包含千元購物金，更有機會刮中經典珍珠耳環或璀璨排鑽手鍊等豪華飾品。此外，球團特別為想共度佳節的情侶推出「傳情巧克力雙人套票」，購買C區門票兩張即可獲得價值380元起跳的ORIGIN精品巧克力。

本次主題周與聲寶合作，球迷加入官方LINE即可參與聲寶理想情人票選，有機會帶走陶瓷式電暖器；二樓環廊的「眼明手快大挑戰」，挑戰成功可獲得水豚拍拍燈、美食鍋等好禮。中場遊戲「聲寶愛情衝刺挑戰賽」，凡在Kiss Cam環節中大方擁吻放閃的球迷，就有機會獲選參加中場挑戰，4組情侶需兩人一組協力完成三個關卡，最快過關者將直接搬走聲寶歐風美型冰箱。

比賽期間，QUEENS將化身「QUEENS邱比特」愛情使者，穿梭觀眾席贈送玫瑰花給情侶與夫妻；位於 B 區的球迷只要干擾客隊罰球成功，就有機會獲得可愛的聲寶水豚拍拍燈。

14日賽後將舉辦「QUEENS 韓援情人見面會」，當日於國王商城消費滿2000元且含1件25-26 QUEENS韓援女王商品的前 50 位球迷，即可獲得參加資格，與啦啦隊成員近距離互動。

籃球

延伸閱讀

只有1天！侯布雄情人節饗宴登場 以海膽、魚子醬譜出法式浪漫

杜拜巧克力夯！情人節大全聯推多款話題新品 全支付新春回饋最高15%

情人節優惠開喝！ 星巴克連2天「買1送1」、超商「買花送咖啡」、85℃「蛋糕+飲品99元」再抽住宿券

2月14日情人節！「沒愛情有財運」3星座3生肖單身反而過更好

相關新聞

TPBL／和球迷過情人節 國王14日辦韓援見面會

新北國王將於本周末於新莊體育館展開聲寶 「Royal Crush」情人節主題周，球團準備豐富的入場好禮，更攜手聲寶、亞立...

世界盃男籃／劉錚回歸 陳盈駿：攻守兩端給很大力量

中華隊26日將在世界盃亞洲區資格賽第二階段主場迎戰南韓隊，16人名單將由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領軍，其中第一階段缺席...

世界盃男籃／入選中華隊美夢成真 李家慷自曝開心到跳舞

為備戰世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段賽事，中華隊將於大年初二展開集訓，首度入選16人的後衛李家慷笑說犧牲假期沒關係，入選...

籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

基隆市議長童子瑋今天正式宣布，將競選中華民國籃球協會理事長一職，首要目標是整併台灣兩大職籃TPBL、P.LEAGUE+，...

EASL／六強季後賽對戰出爐 領航猿、國王挑戰150萬冠軍獎金

東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）正式確認2026年東超季後賽參賽隊伍，台灣代表桃園...

圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓

2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。