快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

世界盃男籃／劉錚回歸 陳盈駿：攻守兩端給很大力量

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，中華隊球員譚傑龍（左至右）、高錦瑋、林庭謙、陳盈駿、李家慷、阿提諾出席。記者林伯東／攝影
FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，中華隊球員譚傑龍（左至右）、高錦瑋、林庭謙、陳盈駿、李家慷、阿提諾出席。記者林伯東／攝影

中華隊26日將在世界盃亞洲區資格賽第二階段主場迎戰南韓隊，16人名單將由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領軍，其中第一階段缺席的劉錚回歸，讓陳盈駿形容對團隊是「很大的幫助」。

35歲的劉錚幾乎是國家隊不動班底，去年亞洲盃率中華隊重返8強，儘管現在進攻火力不如年輕的「小野獸」時期，防守強度和領導力仍讓陳盈駿十分讚揚。

今天出席賽事記者會的陳盈駿提到，劉錚回歸中華隊是「很重要的拼圖」，先前CBA有和劉錚打了一場比賽，劉錚全場緊黏自己，狀態很好，防守端對中華隊會有很大幫助。

陳盈駿提到，劉錚若有進攻機會也能打喔，「攻防兩端都是中華隊很大力量。」

32歲的陳盈駿也是中華隊資深選手，上周返台的他提到，近年都有回台過年，今年因大年初二就要開始集訓，農曆年假期是最短一次，但也期待面對韓國、中國的挑戰。

「即便到我這年紀，還是會想挑戰各國，這幾年很多隊伍也有換血，有不同臉孔，對我來說也是一直不斷學習。」陳盈駿也透露，今年除了世界盃資格賽還有名古屋亞運，只要身體狀況允許，仍有意願披上國家隊戰袍。

中華隊第一階段主、客場都不敵日本，2月26日碰南韓力拚開胡，陳盈駿認為南韓對中華隊一定會有針對性防守策略，會給中華隊很大麻煩，中華隊必須多溝通、減少犯錯機會，全隊一起鞏固籃板，希望大家心態都要能平穩，願意為團隊犧牲。

林庭謙也附和說，第二階段對上中、韓，難度大可以預期，希望團隊能有好的化學效應，盡力取勝。

籃球

延伸閱讀

世界盃男籃／入選中華隊美夢成真 李家慷自曝開心到跳舞

圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓

世界盃男籃／中華隊初二開訓 26日主場抗韓拚勝場開張

經典賽／中華隊練習賽 澄清湖球場加開13日內野上層自由席

相關新聞

世界盃男籃／劉錚回歸 陳盈駿：攻守兩端給很大力量

中華隊26日將在世界盃亞洲區資格賽第二階段主場迎戰南韓隊，16人名單將由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領軍，其中第一階段缺席...

世界盃男籃／入選中華隊美夢成真 李家慷自曝開心到跳舞

為備戰世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段賽事，中華隊將於大年初二展開集訓，首度入選16人的後衛李家慷笑說犧牲假期沒關係，入選...

籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

基隆市議長童子瑋今天正式宣布，將競選中華民國籃球協會理事長一職，首要目標是整併台灣兩大職籃TPBL、P.LEAGUE+，...

EASL／六強季後賽對戰出爐 領航猿、國王挑戰150萬冠軍獎金

東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）正式確認2026年東超季後賽參賽隊伍，台灣代表桃園...

圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓

2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南...

世界盃男籃／中華隊初二開訓 26日主場抗韓拚勝場開張

中華隊26日起將迎接2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，16人名單由旅外的陳盈駿、劉錚和林庭謙領軍，今天籃協宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。