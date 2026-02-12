世界盃男籃／劉錚回歸 陳盈駿：攻守兩端給很大力量

中華隊26日將在世界盃亞洲區資格賽第二階段主場迎戰南韓隊，16人名單將由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領軍，其中第一階段缺席的劉錚回歸，讓陳盈駿形容對團隊是「很大的幫助」。

35歲的劉錚幾乎是國家隊不動班底，去年亞洲盃率中華隊重返8強，儘管現在進攻火力不如年輕的「小野獸」時期，防守強度和領導力仍讓陳盈駿十分讚揚。

今天出席賽事記者會的陳盈駿提到，劉錚回歸中華隊是「很重要的拼圖」，先前CBA有和劉錚打了一場比賽，劉錚全場緊黏自己，狀態很好，防守端對中華隊會有很大幫助。

陳盈駿提到，劉錚若有進攻機會也能打喔，「攻防兩端都是中華隊很大力量。」

32歲的陳盈駿也是中華隊資深選手，上周返台的他提到，近年都有回台過年，今年因大年初二就要開始集訓，農曆年假期是最短一次，但也期待面對韓國、中國的挑戰。

「即便到我這年紀，還是會想挑戰各國，這幾年很多隊伍也有換血，有不同臉孔，對我來說也是一直不斷學習。」陳盈駿也透露，今年除了世界盃資格賽還有名古屋亞運，只要身體狀況允許，仍有意願披上國家隊戰袍。

中華隊第一階段主、客場都不敵日本，2月26日碰南韓力拚開胡，陳盈駿認為南韓對中華隊一定會有針對性防守策略，會給中華隊很大麻煩，中華隊必須多溝通、減少犯錯機會，全隊一起鞏固籃板，希望大家心態都要能平穩，願意為團隊犧牲。

林庭謙也附和說，第二階段對上中、韓，難度大可以預期，希望團隊能有好的化學效應，盡力取勝。