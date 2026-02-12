世界盃男籃／入選中華隊美夢成真 李家慷自曝開心到跳舞

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，中華隊菜鳥李家慷出席。記者林伯東／攝影
為備戰世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段賽事，中華隊將於大年初二展開集訓，首度入選16人的後衛李家慷笑說犧牲假期沒關係，入選中華隊是一直是自己夢想，期待透過防守幫助到團隊。

李家慷去年幫助領航猿隊奪下PLG冠軍，本季持續進化，已是領航猿本土除了盧峻翔外的重要成員，如今終於披上中華成人隊戰袍，讓他開玩笑說聽到當下開心到「到旁邊跳舞」。

用跳舞形容內心激動，今天出席賽事記者會的李家慷提到，去年瓊斯盃替補進入中華白隊，今年總算進入中華隊名單，一圓進入職業時給自己「進入國家隊」的目標，以27歲年紀成國家隊菜鳥的他認為時間點很剛好，「今年的狀態，不管身體或心態都是很棒的狀態。」

中華隊將於26日主場迎戰南韓隊，團隊大年初二開訓，李家慷透露領航猿今天已經開始放假，不過個人已經安排好個人訓練師進行訓練，預計練到除夕再休息，也已經找來中華隊的戰術，希望在有限時間盡快熟悉教練圖奇的體系。

第一次打中華隊，李家慷希望用最有自信的防守來幫助隊友，「球隊不缺進攻，我能提供有強度的防守，把事情簡單化。」他笑說要把熱血和拚勁帶到中華隊和賽場，「但也不能太興奮。」

中華隊當家主控陳盈駿是李家慷明仁國中大學長，他表示一直有關注李家慷，今天也有交流一下，肯定小學弟在領航猿的發揮，「期待和他一起作戰，他的防守很加分，對團隊是很大幫助。」

籃球

