籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

基隆市議長童子瑋今天正式宣布，將競選中華民國籃球協會理事長一職，首要目標是整併台灣兩大職籃TPBL、P.LEAGUE+，希望讓台灣籃球變得更好，攜手把餅做大。

中華籃協預計於4月進行理事會改選，基隆市議長童子瑋今天出席記者會接受媒體聯訪時正式宣布，將投入理事長競選行列，並將整併台灣職業籃球大聯盟TPBL與P.LEAGUE+兩大職籃聯盟列為首要目標，另外還希望整合更多資源，全面厚實國家隊的後勤資源，「讓大家出國比賽不用擔心。」

期許讓台灣籃球更好、攜手把餅做大，童子瑋補充，過去中職在總統陳水扁的時代完成整併，職業聯盟進步很多，國家隊也打出好成績，尤其世界12強棒球賽奪冠讓台灣球迷有目共睹，而日本職籃也在整合後快速提升實力，「唯有聯盟進步，選出國家隊陣容才更有競爭力。」

童子瑋指出，議長就是負責溝通協調，假如有機會替台灣籃球圈服務，他希望所有人把歧見放下來，虛心傾聽所有球團不同的聲音，並提到已經多次與現任理事長謝典霖交流、請益，「如果他覺得我是適合接棒的人選，我也會陸續拜訪，爭取更多人支持。」

童子瑋表示，目前無法透露太多溝通的過程，不過目前已經開始與各球團接觸，絕對是做好充足準備才決定參選，不僅未來將扮演公平角色，同時允諾：「既然要承擔責任，就有義務把工作做好。」