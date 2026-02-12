快訊

賴總統特赦長照悲歌！8旬母道謝後陷沉默 律師曝心境：自認為做錯事

川普4月初訪陸、貝森特先見何立峰？陸外交部、商務部回應了

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

中央社／ 台北12日電
FIBA籃球世界盃資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，基隆市議長童子瑋出席致詞出席。記者林伯東／攝影
FIBA籃球世界盃資格賽第二階段即將開打，中華隊下午舉行賽前記者會，基隆市議長童子瑋出席致詞出席。記者林伯東／攝影

基隆市議長童子瑋今天正式宣布，將競選中華民國籃球協會理事長一職，首要目標是整併台灣兩大職籃TPBL、P.LEAGUE+，希望讓台灣籃球變得更好，攜手把餅做大。

中華籃協預計於4月進行理事會改選，基隆市議長童子瑋今天出席記者會接受媒體聯訪時正式宣布，將投入理事長競選行列，並將整併台灣職業籃球大聯盟TPBL與P.LEAGUE+兩大職籃聯盟列為首要目標，另外還希望整合更多資源，全面厚實國家隊的後勤資源，「讓大家出國比賽不用擔心。」

期許讓台灣籃球更好、攜手把餅做大，童子瑋補充，過去中職在總統陳水扁的時代完成整併，職業聯盟進步很多，國家隊也打出好成績，尤其世界12強棒球賽奪冠讓台灣球迷有目共睹，而日本職籃也在整合後快速提升實力，「唯有聯盟進步，選出國家隊陣容才更有競爭力。」

童子瑋指出，議長就是負責溝通協調，假如有機會替台灣籃球圈服務，他希望所有人把歧見放下來，虛心傾聽所有球團不同的聲音，並提到已經多次與現任理事長謝典霖交流、請益，「如果他覺得我是適合接棒的人選，我也會陸續拜訪，爭取更多人支持。」

童子瑋表示，目前無法透露太多溝通的過程，不過目前已經開始與各球團接觸，絕對是做好充足準備才決定參選，不僅未來將扮演公平角色，同時允諾：「既然要承擔責任，就有義務把工作做好。」

籃球

延伸閱讀

謝國樑成功市場拜年拚市場轉型招商 祝前市長、議長新年快樂

童子瑋指基隆市政暫停「林規謝不隨」 林右昌傳秘訣：穿破6雙鞋

童子瑋邀黃曙光向海軍官兵拜早年 憶共同促成軍港西遷

「基隆媽」賀年看板高掛街頭 童家祖孫三代聯名 童子瑋：祝基隆行大運

相關新聞

世界盃男籃／劉錚回歸 陳盈駿：攻守兩端給很大力量

中華隊26日將在世界盃亞洲區資格賽第二階段主場迎戰南韓隊，16人名單將由旅外的劉錚、陳盈駿和林庭謙領軍，其中第一階段缺席...

世界盃男籃／入選中華隊美夢成真 李家慷自曝開心到跳舞

為備戰世界盃男籃亞洲區資格賽第二階段賽事，中華隊將於大年初二展開集訓，首度入選16人的後衛李家慷笑說犧牲假期沒關係，入選...

籃球／童子瑋宣布競選籃協理事長 目標整併台灣職籃

基隆市議長童子瑋今天正式宣布，將競選中華民國籃球協會理事長一職，首要目標是整併台灣兩大職籃TPBL、P.LEAGUE+，...

EASL／六強季後賽對戰出爐 領航猿、國王挑戰150萬冠軍獎金

東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）正式確認2026年東超季後賽參賽隊伍，台灣代表桃園...

圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓

2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南...

世界盃男籃／中華隊初二開訓 26日主場抗韓拚勝場開張

中華隊26日起將迎接2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，16人名單由旅外的陳盈駿、劉錚和林庭謙領軍，今天籃協宣布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。