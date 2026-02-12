EASL／六強季後賽對戰出爐 領航猿、國王挑戰150萬冠軍獎金

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
東亞超級聯賽季後賽組合出爐。圖／東超提供
東亞超級聯賽（East Asia Super League，EASL）正式確認2026年東超季後賽參賽隊伍，台灣代表桃園璞園領航猿和新北國王都成為最終6強，3月18日到22日將在澳門爭奪150萬美元的高額冠軍獎金。

本季東超例行賽擴編為12支球隊、三個分組，共進行36場賽事，季後賽從原本4強改為6強，獎金規模也大幅提升，創下聯盟新高。冠軍隊伍將可獲得150萬美元獎金，亞軍75萬美元，季軍則可獲得35萬美元，創下東超歷史上最高的總獎金。

東超季後賽賽制強調例行賽表現的重要性，三個分組的第一球隊中，排名前兩名的球隊直接晉級4強，其餘一支分組冠軍與三支分組第二名從8強賽打起；賽程安排確保同組球隊僅可能在冠軍戰交手，為球迷帶來更多新鮮對戰組合。

8強賽將於下月18日舉行，勝隊可晉級3月20日進行的4強賽，爭取22日進行的冠軍戰門票，4強敗隊只能打季軍戰。

8強賽場館將於近期公佈，4強賽、季軍戰及冠軍戰將於澳門新濠影滙綜藝館（StudioCity Event Center）舉行。季後賽門票將於2月26日透過官方售票夥伴TicketLink開賣，更多細節將陸續公佈。

東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示，2026 EASL季後賽將迎來史上最高水準的競爭舞台，「6支頂尖球隊齊聚一堂，展現亞洲籃球的深度與實力，爭奪聯盟史上最高獎金。我們非常期待再次回到這個舞台，迎接亞洲冠軍的誕生。」

2026東超季後賽參賽隊伍分別是宇都宮皇者、首爾SK騎士、琉球黃金國王、桃園璞園領航猿、東京電擊和新北國王，其中新北國王成為聯盟史上唯一連續三季闖進季後賽的球隊，本屆首戰將迎戰宇都宮皇者，上屆亞軍領航猿將和首爾SK騎士爭4強門票。

