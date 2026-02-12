圖輯／世界盃籃球賽亞洲區資格賽 26日中華隊迎戰南韓
2027年FIBA世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，將於2月26日晚上7點在新北市新莊體育館開打，中華男籃主場迎戰強敵南韓隊。下午中華隊在台北舉行賽前記者會，中華隊與日本、中國、南韓同列B組，首階段雖對日本吞下二連敗，但主場作戰展現韌性，如今盼在球迷助威下力拚資格賽首勝。南韓首階段曾二連勝中國，實力不容小覷。
16人名單方面，劉錚傷癒回歸，搭配陳盈駿、林庭謙、游艾喆等旅外戰力坐鎮核心；盧峻翔、李家慷、阿巴西、馬建豪、高錦瑋、周桂羽等人共同應戰。臺北台新戰神則有陳冠全、雷蒙恩、丁聖儒入選。中華隊盼藉主場氣勢捍衛榮耀，向世界盃門票邁進。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。