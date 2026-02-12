世界盃男籃／中華隊初二開訓 26日主場抗韓拚勝場開張

中華隊26日起將迎接2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽第二階段，16人名單由旅外的陳盈駿、劉錚和林庭謙領軍，今天籃協宣布「黑豹」阿巴西受傷、由譚傑龍補上名單，團隊將從大年初二展開集訓，為勝場全力準備。

中華隊第一階段兩戰不敵日本，第二階段16人名單分別是有陳盈駿、高錦瑋、游艾喆、丁聖儒、林庭謙、譚傑龍、李家慷、盧峻翔、劉錚、馬建豪、周桂羽、雷蒙恩、曾祥鈞、陳冠全和兩位「新台灣人」高柏鎧及阿提諾，26日主場出戰南韓後，3月1日將飛到馬尼拉出戰中國。

中華隊教練圖奇表示，每次挑戰都是展現自己的時候，面對南韓的射手群和中國的長人陣，犧牲過年假期的中華隊會有充足自信面對挑戰，尤其第一場在新莊有主場優勢，讓球隊有更大動力備戰。

今天出席賽事宣告記者會的中華隊隊長陳盈駿特別提到，南韓上階段兩度面對中國都奪勝，這階段防守相信也會很有針對性，中華隊要透過集訓期間更去了解對手，「希望每個人都多犧牲一點點，心態轉換，為團隊犧牲，打法做調整，讓團隊最大化。」

籃協今天也公布兩場票價，新莊主場的門票從250元到3000元不等，馬尼拉的門票從800披索到場邊席最貴6000披索。兩場比賽直播平台包括緯來體育台和育樂台、MOD緯來精采台，以及線上YouTube的緯來體育台。

第三階段將於7月登場，中華隊7月3日客場出戰南韓，7月6日和中國再度交手。