民眾黨前立委林國成反罷免活動辱罵賴總統三字經 北檢起訴從重量刑

刮刮樂哪個縣市刮中百萬元機率最高？第一名是它 房價3字頭

遊日本東京注意！台人最愛「東京地鐵通票」3月漲價 交通套票新價格一次看

彰化成功高中闖進HBL八強創紀錄 謝典霖曬兒戰績挨酸回嗆網友

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，成為彰化首支闖進HBL八強的隊伍，昨在新北市板橋體育館更進一步以71比63擊敗光復高中。圖／彰化縣府提供
彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，成為彰化首支闖進HBL八強的隊伍，昨在新北市板橋體育館更進一步以71比63擊敗光復高中。圖／彰化縣府提供

彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，成為彰化首支闖進HBL八強的隊伍，昨在新北市板橋體育館更進一步以71比63擊敗光復高中。彰化縣長王惠美到場頒發加菜金，彰化縣議會議長謝典霖也在社群平台分享兒子代表彰化參賽奪佳績的喜訊，不過有網友留言「兒子打籃球，爸爸拖垮籃球」嘲諷，帳號隨後以情緒性字句回嗆，引發討論

謝典霖分享兒子參加HBL高中籃球甲組聯賽戰績，「這一場比賽，我的兒子上場三分鐘，為球隊拿下 2 分。或許只是小小的數字，但對他而言，卻是努力訓練、相信自己的成果。」不過謝典霖身兼籃球協會理事長被質疑長期神隱，遭網友酸「拖垮籃球」，謝典霖也留言開嗆「你媽才拖垮籃球」，引發網友激憤一事針對社群回嗆爭議。

今天議長團隊表示，相關留言為小編所為，因一時情緒失控才回應不當，謝典霖事後已特別交代理性回覆，避免再以情緒性言語互動。

王惠美昨天也到場與全場觀眾齊聲為小將加油，王惠美表示，114學年度HBL高中甲級聯賽，成功高中一鳴驚人，不僅刷新校史紀錄，也是彰化縣有史以來首支打入HBL八強的隊伍，為彰化籃壇寫下歷史新頁。

她感謝教練、師長與家長會對孩子的全力支持，面對東山、光復、能仁等傳統強隊仍展現必勝氣魄，讓全國看見「彰化囝仔」不容小覷的實力。縣府將持續落實三級培育制度，鼓勵孩子在地升學，讓優秀學生留在彰化發光發熱。

彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，昨在新北市板橋體育館更進一步以71比63擊敗光復高中。圖／彰化縣府提供
彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，昨在新北市板橋體育館更進一步以71比63擊敗光復高中。圖／彰化縣府提供
彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，彰化縣長王惠美昨天也到場為小將加油。圖／彰化縣府提供
彰化縣立成功高中籃球隊在「114學年度HBL高中籃球甲級聯賽」一路過關斬將刷新校史紀錄，彰化縣長王惠美昨天也到場為小將加油。圖／彰化縣府提供

籃球

