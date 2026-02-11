TPBL／丁聖儒轟29分白搭 海神退戰神終止5連敗

台灣職業籃球大聯盟TPBL台北台新戰神主控丁聖儒攻下全場最高29分、外帶5助攻，可惜無緣率隊奪勝；戰神終場以90比104不敵高雄全家海神，並讓對手終止5連敗。

戰神今天在主場迎戰海神，沒想到洋將因傷集體高掛免戰牌，導致必須以「全本土」陣容應戰，不過在主控丁聖儒高效率貢獻下，戰神在上半場緊咬戰局，可惜易籃後無法有效限制對手洋將賽克維奇（RadeZagorac）發揮，終場以14分之差苦吞近期4連敗。

此役戰神主控丁聖儒扛下進攻端重任，成為全隊一大亮點，狂轟全場最高29分，包含投進4記三分彈，外帶5助攻、3抄截。至於海神部分，賽克維奇包辦28分、13籃板，而克力斯（Kristijan Krajina）則拿到25分、15籃板。

海神代理總教練朱永弘賽後接受媒體聯訪時指出，此役內容不是很好，尤其凸顯出陣中控球問題，比賽轉捩點是讓賽克維奇改打1號，才讓整體節奏變得比較流暢，「很多東西不難，只是有沒有想要突破這件事的決心，我們仍然必須從中學到成長的東西。」

農曆新年假期前的封關戰以勝利作收，朱永弘認為上半季以「措手不及」形容，剛接下兵符時的狀況還可以，沒想到在漸入佳境之際，洋將、本土主力又陸續受到傷勢困擾，變得只能不斷嘗試新組合的化學效應，並期望在過年後傷兵歸隊能有更好表現。

戰神總教練許皓程則提到，滿意全本土陣容打出的具備競爭力內容，同時落實季前設定要發展本土球員的目標，「整場比賽展現很棒能量，也希望外籍選手盡快康復歸隊。」

