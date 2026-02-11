HBL／打落牙齒換松山晉級 看板人物劉廷寬喊值得

快訊

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
松山劉廷寬（右）帶傷助隊擊敗南山。圖／高中體總提供
昨天碰南湖高中撞斷上排門牙，HBL男甲衛冕軍松山高中的「看板人物」劉廷寬今天碰南山高中又扭到腳踝，但他帶傷貢獻14分、7助攻，加上隊友點點開花，一路領先下以92：65收下第4勝，成為東泰高中和能仁家商後的再一支晉級隊伍，讓劉廷寬笑說值得。

松山昨天不敵南湖，劉廷寬和南湖主將幸宇勝碰撞下更被打下兩顆門牙，昨天急診後今天仍上陣，但第二節又扭傷，他開玩笑說其實痛到快動不了，上場只是「嚇對手而已」，只能吸引對手換取隊友的空檔，改用助攻幫助球隊。

「今年壓力超級超級大，這幾天都兩、三點才睡，因為我是看板人物，也是球隊發動進攻的主要點，要承擔責任。」身為HBL今年主視覺的劉廷寬提到，想像偶像林現惟、查傑一樣帶著學弟去小巨蛋，今天如願晉級，壓力終於釋放。

晉級代價是門牙缺兩角，講話有些「落風」的劉廷寬苦笑說：「所以我今天都沒講話。」昨天他還和松山教頭葉韋喬說，若是晉級四強，這兩顆門牙掉得值得，讓葉韋喬十分感動。

去年率隊奪下隊史第7冠的葉韋喬直說，今年的松山「沒有這麼好」，高二這批球員重攻輕守，透過比賽改善這習慣，「對南湖這場比賽輸得非常好，我告訴他們以前（國中）是冠軍隊，有很好身體、外線很好，更願意守，如果昨天那場球可以讓你們學到經驗，讓你們知道要防守，那我甘願。」

南山主將謝旻耕前一戰扭到腳踝，今天缺陣下松山開賽就打出7：0攻勢攻勢，首節在劉廷寬、王浚善各6分發揮下取得27：14領先；第二節4分08秒劉廷寬扭到左腳踝退場，不過下場包紮不到3分鐘就回歸，半場打完松山也保有51：37領先。

第三節潘彥銘和任語璿接連飆進三分球，松山領先擴大到57：37，南山雖打出8：1攻勢縮小差距，黃品熏外線破網又松山回敬一波17：3猛攻，帶著75：48領先進入決勝節後也保持優勢，最終寫下27分大勝。

男甲4強已見三，最後一張門票將由彰縣成功、南山和南湖爭奪。

松山劉廷寬（中）帶傷助隊擊敗南山。圖／高中體總提供
