籃球／台中大屯社大籃球賽開幕 為基層學校捐贈訓練設備

籃球場上的熱血競技，今天化為溫暖的公益力量，由台中市大屯社區大學主辦、上森景觀冠名贊助的「2026上森景觀台中大屯社大籃球邀請賽」，於今天舉行開幕儀式。

開幕式現場焦點不僅是來自北中南各地的青年勁旅，更是一場別具意義的「器材捐贈儀式」，透過集結企業資源，將愛心化為實質的籃球與訓練設備，捐贈予基層國小球隊。

本次賽事特別發起「捐一份器材，點亮一個夢想」公益計畫，鑑於許多基層學校受限於經費，常面臨球具老舊耗損、訓練資源匱乏的困境。藉由賽事平台，成功號召熱心企業響應，將嶄新的運動器材直接送進校園。這項舉措不僅具體改善了小球員的訓練環境，更讓體育賽事超越了勝負，展現出「大手牽小手」、資源回饋鄉里的社會責任價值。