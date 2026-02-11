快訊

明天回溫「周末前都是好天氣」 除夕變天…北東連5天濕冷

女毒犯撞死派出所長辯稱只想脫身 國民法官判死痛斥虐殺：人神共憤

中獎預兆？彩券行鸚鵡開金口突喊這5字 幸運兒竟刮中百萬大獎

聽新聞
0:00 / 0:00

HBL／能仁重返4強 盼傳承已故教練林正明精神

中央社／ 新北11日電
能仁家商籃球隊晉級HBL四強。 高中體總提供
能仁家商籃球隊晉級HBL四強。 高中體總提供

高中籃球聯賽HBL傳統勁旅能仁家商今天以82比64擊敗東山高中，繼111學年度後再闖男子組4強。教練李正豪賽後有感而發表示，想要傳承已故教練林正明的精神。

校史曾兩度在HBL完成男子組2連霸的能仁，近年已非4強常客，而且2024年還遭遇傳奇教練「小羊哥」林正明離世，讓能仁一直將目標鎖定重返小巨蛋，而這次在隊長陳建勳的凝聚與帶動下，全隊目標一致，在8強階段打出亮眼表現。

經過1天的休兵日後，能仁昨役力退光復高中，距離4強門票越來越近，並在今天面對東山穩扎穩打，在5人得分達到雙位數情況下，其中謝瑋恩貢獻「雙10」16分、10籃板，終場以82比64獲勝，確定4強資格到手，暌違3年再度勇闖小巨蛋。

教練李正豪賽後接受媒體聯訪時表示，心情像是「洗三溫暖」，畢竟8強階段首戰就輸球，不過球員仍保持高昂鬥志，表現有點出乎教練團預料之外，「但也證明高中籃球什麼事情都可能發生，又回到小巨蛋，很替他們開心。」

當年恩師林正明一直希望能仁再闖4強，而這個目標放在李正豪心中，可惜近兩季都與4強擦肩而過，導致他的壓力也很大，所幸今年得到好的結果，李正豪笑說，現在可以給「小羊哥」一個交代。

李正豪補充，這次的4強感觸特別深，因為想要傳承「小羊哥」精神，尤其是教導學生做人處事方面，「我的門前面就掛著小羊哥與我在球員時期合照，出發前都會向小羊哥說今天要對上誰，希望祂能保佑我們。」

能仁隊長陳建勳則提到，林正明在隊上就像大家的父親，什麼東西都觀察得到，而且相當貼心，甚至以「人生第2個爸爸」形容，讓他不後悔當初選擇穿上能仁球衣，「我記得有一年參加訓練營，小羊哥特別稱讚我進步很多，從那時候開始，我就下定決心承擔領導者角色。」

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／「大賽型球員」 東泰混血兒扮奇兵率隊6連勝

HBL／不追求新人后 北一小跑車目標展現最好自己

HBL／蘭嶼女孩逐籃球夢 張雨曈轟34分放眼未來

HBL／東泰首隊晉男子組4強 教練高丁國柱喜極而泣

相關新聞

HBL／能仁重返4強 盼傳承已故教練林正明精神

高中籃球聯賽HBL傳統勁旅能仁家商今天以82比64擊敗東山高中，繼111學年度後再闖男子組4強。教練李正豪賽後有感而發表...

TPBL／林秉聖3年前合約雙胞案敗訴判賠 當年苦主攻城獅回應了

職籃球星林秉聖2023年合約鬧雙胞，先與PLG新竹街口攻城獅隊簽約後反悔，再與T1台北台新戰神簽約，被攻城獅提告求償，台北地方法院今判林秉聖應賠償336萬9234元，可上訴。做為當年苦主攻城獅今晚回應

EASL／勇士晉級驟死戰輸17分 無緣季後賽

勝隊就能拿到東亞超級聯賽（EASL）季後賽門票，台北富邦勇士隊今天客場碰宇都宮皇者卻只在開賽嚐過領先滋味，下半場更被拉開...

HBL／「大賽型球員」 東泰混血兒扮奇兵率隊6連勝

率先搶下114學年HBL男甲4強門票的東泰高中，今天在主將張勝淇因傷缺陣下，高二的台灣、奈及利亞混血兒能得勝頂上火力，還...

職籃球星林秉聖3年前合約鬧雙胞 法院今判要賠攻城獅336萬餘元

職籃球星林秉聖2023年合約鬧雙胞，先與PLG新竹街口攻城獅隊簽約後反悔，再與T1台北台新戰神簽約，被攻城獅提告求償，台北地方法院今判林秉聖應賠償336萬9234元，可上訴...

HBL／不追求新人后 北一小跑車目標展現最好自己

國中包辦JHBL女甲抄截后和助攻后，高子喬最終階段透過二度招生才進入HBL女甲衛冕軍北一女中，成為球隊第二陣容主力的她今...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。