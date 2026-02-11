HBL／能仁重返4強 盼傳承已故教練林正明精神

高中籃球聯賽HBL傳統勁旅能仁家商今天以82比64擊敗東山高中，繼111學年度後再闖男子組4強。教練李正豪賽後有感而發表示，想要傳承已故教練林正明的精神。

校史曾兩度在HBL完成男子組2連霸的能仁，近年已非4強常客，而且2024年還遭遇傳奇教練「小羊哥」林正明離世，讓能仁一直將目標鎖定重返小巨蛋，而這次在隊長陳建勳的凝聚與帶動下，全隊目標一致，在8強階段打出亮眼表現。

經過1天的休兵日後，能仁昨役力退光復高中，距離4強門票越來越近，並在今天面對東山穩扎穩打，在5人得分達到雙位數情況下，其中謝瑋恩貢獻「雙10」16分、10籃板，終場以82比64獲勝，確定4強資格到手，暌違3年再度勇闖小巨蛋。

教練李正豪賽後接受媒體聯訪時表示，心情像是「洗三溫暖」，畢竟8強階段首戰就輸球，不過球員仍保持高昂鬥志，表現有點出乎教練團預料之外，「但也證明高中籃球什麼事情都可能發生，又回到小巨蛋，很替他們開心。」

當年恩師林正明一直希望能仁再闖4強，而這個目標放在李正豪心中，可惜近兩季都與4強擦肩而過，導致他的壓力也很大，所幸今年得到好的結果，李正豪笑說，現在可以給「小羊哥」一個交代。

李正豪補充，這次的4強感觸特別深，因為想要傳承「小羊哥」精神，尤其是教導學生做人處事方面，「我的門前面就掛著小羊哥與我在球員時期合照，出發前都會向小羊哥說今天要對上誰，希望祂能保佑我們。」

能仁隊長陳建勳則提到，林正明在隊上就像大家的父親，什麼東西都觀察得到，而且相當貼心，甚至以「人生第2個爸爸」形容，讓他不後悔當初選擇穿上能仁球衣，「我記得有一年參加訓練營，小羊哥特別稱讚我進步很多，從那時候開始，我就下定決心承擔領導者角色。」