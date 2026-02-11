TPBL／林秉聖3年前合約雙胞案敗訴判賠 當年苦主攻城獅回應了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
林秉聖當年因合約召開記者會。 聯合報系資料照
籃球星林秉聖2023年合約鬧雙胞，先與PLG新竹街口攻城獅隊簽約後反悔，再與T1台北台新戰神簽約，被攻城獅提告求償，台北地方法院今判林秉聖應賠償336萬9234元，可上訴。做為當年苦主攻城獅今晚回應：「本球團感謝法院歷經審理後給予公正的裁決，此判決結果對維護職業運動合約精神具有重要意義。此案暫時告一段落，目前全隊正全力備戰後續賽事，感謝媒體朋友與球迷的關心。」

林秉聖原先效力於T1聯盟中信特攻隊，合約到期後，攻城獅2023年8月15日對外宣布和林簽約，但林事後在社群平台發文婉拒加盟，後來決定加入台新戰神，而產生合約糾紛，林秉聖最終與台新戰神簽約並出賽。

林秉聖後來在母隊同意下，轉戰中國CBA發展，目前效力於中國男子籃球職業聯賽浙江方興渡。

合約發生糾紛當時，2023年9月林秉聖與台新戰神召開記者會，特別對外表明自己道歉之意，但與攻城獅只是簽委任書並非明確正式要加入該隊；不過，當年攻城獅屬於PLG聯盟球隊，而台新戰神屬於T1聯盟球隊，不同聯盟因素造成兩隊劍拔弩張，後來攻城獅也轉入T1聯盟合併後的TPBL聯盟，目前兩隊屬同聯盟。

