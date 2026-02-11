EASL／勇士晉級驟死戰輸17分 無緣季後賽

勝隊就能拿到東亞超級聯賽（EASL）季後賽門票，台北富邦勇士隊今天客場碰宇都宮皇者卻只在開賽嚐過領先滋味，下半場更被拉開差距，最終以88：105吞敗，錯過晉級決賽機會。

東亞超級聯賽今年球隊擴增，季後賽冠軍賽「EASL Finals東超季後賽」將於3月18日到22日在澳門盛大舉行，總獎金創聯盟史上最高，冠軍更可獲得高達150萬美元獎金。

A組排名第3的勇士，今天和A組第2的宇都宮皇者爭分組最後一張季後賽門票，勇士雖靠莫巴耶外線破網得分先開張，但宇都宮皇者首節就轟下31分，取得31：21領先，半場打完也握有54：47優勢。

宇都宮皇者的射手比江島慎在主場手感發燙，全場三分球8投5中轟下26分，日本B聯盟MVP二連霸的外援紐比爾（D.J. Newbill）也有三分球7投4中的27分演出，助隊下半場一路維持領先，最終在團隊三分球34投16中發揮下，以105：88打下勇士，取得挑戰高額冠軍獎金機會。