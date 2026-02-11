快訊

彰化杏壇震撼！痟貪幼兒園名師主任疑超收學費私吞 檢方聲押獲准

當庭下跪只求判死毒駕女 殉職所長家屬如願…落淚鞠躬致謝

HBL／「大賽型球員」 東泰混血兒扮奇兵率隊6連勝

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
東泰的台灣、奈及利亞混血兒能得勝（右）跳投得手。圖／高中體總提供
東泰的台灣、奈及利亞混血兒能得勝（右）跳投得手。圖／高中體總提供

率先搶下114學年HBL男甲4強門票的東泰高中，今天在主將張勝淇因傷缺陣下，高二的台灣、奈及利亞混血兒能得勝頂上火力，還繳出生涯首次的17分、11籃板「雙10」表現，加上隊友許恩翔最後1分08秒飆進超前三分彈，助東泰在拉鋸戰中以81：75力退南湖高中，拉出8強賽6連勝。

能得勝的父親來自奈及利亞，來台擔任英文外師，在台灣出生的能得勝還沒去過奈及利亞，他說：「還沒時間全家回去過。」

8強賽6場比賽，190公分的能得勝合計上場時間不到26分鐘，今天因張勝淇免戰獲得爆量的39分鐘上場時間，東泰教頭高丁國柱說：「勝淇前一場腰有頓到，為四強著想讓他休息。得勝今天有些小瑕疵，但關鍵時刻有鞏固籃板，南湖也少一個幸宇勝，等於各少一個主將。」

能得勝平常上場時間不比外籍生羅雄威，但身材條件擺在那，高丁國柱笑說：「我女兒提醒我，能得勝是大賽型球員，要對他有信心，我也很期待他高三的成長。」

個人技巧還不夠純熟，能得勝給自己的任務從籃板和防守開始，「有機會就幫忙球隊，從防守開始，沒得分也不要讓球隊扣分。」今天繳出生涯首度的「雙10」成績，國中才接觸籃球的他自評「有比前幾場好」。

東泰是今年最先取得決賽門票的男甲球隊，今天第三節落後時，高丁國柱祭出「取消放假兩星期」的招數，成功激起球員鬥志；他強調頭號種子打決賽的身份不是很重要，但有提醒球員晉級了仍要全力以赴，「能贏球就不要輸球，要拿冠軍就不能挑對手。」

今天羅雄威也有19分、23籃板表現，紀伍柏俊18分、7抄截，全億13分；南湖以周佑承15分、14籃板最佳，王以勒12分，不過勝場數停在3場，想晉級4強明天和南山高中的壓軸對決非勝不可。

東泰的台灣、奈及利亞混血兒能得勝（右）有190公分好身材。圖／高中體總提供
東泰的台灣、奈及利亞混血兒能得勝（右）有190公分好身材。圖／高中體總提供

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／不追求新人后 北一小跑車目標展現最好自己

美將派200名美軍赴奈及利亞 協助訓練當地部隊

HBL／蘭嶼女孩逐籃球夢 張雨曈轟34分放眼未來

HBL／東泰首隊晉男子組4強 教練高丁國柱喜極而泣

相關新聞

HBL／「大賽型球員」 東泰混血兒扮奇兵率隊6連勝

率先搶下114學年HBL男甲4強門票的東泰高中，今天在主將張勝淇因傷缺陣下，高二的台灣、奈及利亞混血兒能得勝頂上火力，還...

職籃球星林秉聖3年前合約鬧雙胞 法院今判要賠攻城獅336萬餘元

職籃球星林秉聖2023年合約鬧雙胞，先與PLG新竹街口攻城獅隊簽約後反悔，再與T1台北台新戰神簽約，被攻城獅提告求償，台北地方法院今判林秉聖應賠償336萬9234元，可上訴...

HBL／不追求新人后 北一小跑車目標展現最好自己

國中包辦JHBL女甲抄截后和助攻后，高子喬最終階段透過二度招生才進入HBL女甲衛冕軍北一女中，成為球隊第二陣容主力的她今...

HBL／蘭嶼女孩逐籃球夢 張雨曈轟34分放眼未來

出生在被海包圍的蘭嶼，淡水商工菜鳥張雨曈國小到台北，去年和民族實中完成JHBL女甲連霸後加入HBL強權淡水商工，儘管淡商...

PLG／又是盧峻翔！單月MVP締造3連霸

P. LEAGUE+今天2025-26球季1月最有價值球員，桃園璞園領航猿隊當家球星盧峻翔以單月場均19.6分、4.4助...

PLG／連勝中斷拿洋基工程開刀 領航猿休兵前大勝

開季連勝雖中斷，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰聯盟新隊伍洋基工程仍展現兇猛火力，半場打完就拉開差距，最終在五人得分兩位...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。