HBL／「大賽型球員」 東泰混血兒扮奇兵率隊6連勝

率先搶下114學年HBL男甲4強門票的東泰高中，今天在主將張勝淇因傷缺陣下，高二的台灣、奈及利亞混血兒能得勝頂上火力，還繳出生涯首次的17分、11籃板「雙10」表現，加上隊友許恩翔最後1分08秒飆進超前三分彈，助東泰在拉鋸戰中以81：75力退南湖高中，拉出8強賽6連勝。

能得勝的父親來自奈及利亞，來台擔任英文外師，在台灣出生的能得勝還沒去過奈及利亞，他說：「還沒時間全家回去過。」

8強賽6場比賽，190公分的能得勝合計上場時間不到26分鐘，今天因張勝淇免戰獲得爆量的39分鐘上場時間，東泰教頭高丁國柱說：「勝淇前一場腰有頓到，為四強著想讓他休息。得勝今天有些小瑕疵，但關鍵時刻有鞏固籃板，南湖也少一個幸宇勝，等於各少一個主將。」

能得勝平常上場時間不比外籍生羅雄威，但身材條件擺在那，高丁國柱笑說：「我女兒提醒我，能得勝是大賽型球員，要對他有信心，我也很期待他高三的成長。」

個人技巧還不夠純熟，能得勝給自己的任務從籃板和防守開始，「有機會就幫忙球隊，從防守開始，沒得分也不要讓球隊扣分。」今天繳出生涯首度的「雙10」成績，國中才接觸籃球的他自評「有比前幾場好」。

東泰是今年最先取得決賽門票的男甲球隊，今天第三節落後時，高丁國柱祭出「取消放假兩星期」的招數，成功激起球員鬥志；他強調頭號種子打決賽的身份不是很重要，但有提醒球員晉級了仍要全力以赴，「能贏球就不要輸球，要拿冠軍就不能挑對手。」