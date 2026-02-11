職籃球星林秉聖3年前合約鬧雙胞 法院今判要賠攻城獅336萬餘元

職籃球星林秉聖2023年合約鬧雙胞，先與PLG新竹街口攻城獅隊簽約後反悔，再與T1台北台新戰神簽約，被攻城獅提告求償，台北地方法院今判林秉聖應賠償336萬9234元，可上訴。

林秉聖原先效力於T1聯盟中信特攻隊，合約到期後，攻城獅2023年8月15日對外宣布和林簽約，但林事後在社群平台發文婉拒加盟，而產生合約糾紛，林秉聖與台新戰神簽約，並多次出賽。林秉聖目前效力於中國男子籃球職業聯賽浙江方興渡。

攻城獅事後除請求中華籃球協會尋求協助，譴責任何球團惡意挖角已正式簽約球員，並向法院提告請求林依契約賠償違約金276萬9234元違約金。

另外，攻城獅主張，林秉聖與台新育樂公司簽訂契約，公司受有損害及所失利益合計5915萬元餘元，其中包括入隊費用、廣告損失、門票損失、商譽損失等，但僅一部請求1000萬元。

法院開庭時，林秉聖曾認為，攻城獅沒有向中信特工報價，也沒有回應中信特工領隊詢問是否有提供合約給林秉聖，更沒有告知和林秉聖簽約，認為攻城獅簽約是惡意挖角。

攻城獅律師則主張，林秉聖兩面手法雙邊簽約造成產業大亂，兩個球團均受害，而攻城獅已受有7112萬餘元的損失。林秉聖律師則說，林秉聖是取得中信特工離隊證明後才和台新戰神簽約，一切合法。

北院判決林秉聖應賠償全額違約金，再加上60萬元商譽損失，共計336萬9234元。