HBL／不追求新人后 北一小跑車目標展現最好自己

聯合報／ 記者曾思儒／新北即時報導
國中包辦JHBL女甲抄截后和助攻后，高子喬最終階段透過二度招生才進入HBL女甲衛冕軍北一女中，成為球隊第二陣容主力的她今天碰南山高中繳出13分、6籃板、5助攻、4抄截的全能數據，助隊一路領先下以87：52奪下6連勝，明天將和同為本季不敗隊伍的陽明高中爭分組龍頭。

有賽夏族和泰雅族血液的高子喬來自苗栗南庄，國小她就和男同學一起打球，球風奔放，國中加入JHBL女甲強權民族實中也獲重用，去年包辦兩項個人獎，獲得許多球隊青睞，最終她加入許多學姊選擇的北一女，成為今年要挑戰3連霸的「小綠綠」即戰力。

北一女教練駱燕萍習慣五上五下，成為第二陣容班底的高子喬卻透露，最初「第一志願」並非北一，思考許久才透過二度招生進入「小綠綠」，「一開始很不習慣，教練想要的東西和國中有差，畢竟要幫助學姊，要快點融入。」除了球場要適應，她坦言課業絕對是進入北一的最大難關，只求不被當。

今天攻下全隊最高分，163公分的高子喬笑說更喜歡助攻，形容有時會傳出「奇怪球」的她說：「國小就這球風，有空檔就傳，不過一直失誤就會被唸。」

北一以全勝之姿晉級4強，讓高子喬獲得「新人后」候選資格，但她強調不在意個人獎，「團隊為主，沒有一定要（個人獎），做好自己的工作就好，大家上場表現出最好的自己，讓觀眾看到好看的比賽。」

明天將和陽明上演全勝隊伍對決，高子喬透露研究對手許久，目標就是贏球；高三中鋒王若妍也說，希望延續連勝，「這樣決賽時如果再遇到陽明，我們勝算會比較大。」

籃球
