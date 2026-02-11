HBL／蘭嶼女孩逐籃球夢 張雨曈轟34分放眼未來

出生在被海包圍的蘭嶼，淡水商工菜鳥張雨曈國小到台北，去年和民族實中完成JHBL女甲連霸後加入HBL強權淡水商工，儘管淡商114學年HBL女甲8強連吞4敗無緣8強，她今天碰金甌女中仍狂轟34分外帶12籃板，展現未來性，也助隊以82：64擊敗金甌女中。

175公分的張雨曈國中就打出知名度，她透露剛進高中時很多人都會說HBL新人后非她莫屬，「開始的時候沒想那麼多，12強時先想晉8強，8強時想要晉4，4強才能選新人后。」不過淡商前4場連吞敗場，張雨曈也坦言打得悶，「不知道自己要幹什麼」，休兵日後找回手感，今天順順的打，沒想太多反而轟出新高。

無緣角逐新人后多少有些遺憾，不過張雨曈今天25投14中包含6投2中的三分球，笑說：「不一定是新人后才會被看見。」達悟族的她從國小到台北，國小時還會每年回蘭嶼，小學二年級開始打籃球後，國中三年只有回蘭嶼一趟，不過台東也有家人，今年農曆年也將回台東過年。

民族實中加入淡商的球員不多見，張雨曈不諱言最初淡商不在規劃中，「一開始抗拒，這裡好像很可怕，後來聽很多建議，淡商有甲組、大學，練球強度對我有幫助，往未來想才加入淡商。」

今天張雨曈和高三後衛鄭敬璇多次演出小組搭配，不過鄭敬璇將畢業，張雨曈提到教練陳美莉提過，鄭敬璇畢業後高個子球員也要練習控球，讓她有些緊張。陳美莉提到，張雨曈的身高打內線不算突出，國中時就有提醒把運球練好會有更多機會，轉型並非不可能，「她看得到，也送得到球。」