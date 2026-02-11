PLG／又是盧峻翔！單月MVP締造3連霸

P. LEAGUE+今天2025-26球季1月最有價值球員，桃園璞園領航猿隊當家球星盧峻翔以單月場均19.6分、4.4助攻、3.6籃板的成績，幫助領航猿1月7戰奪下6勝，持續穩居聯盟第一，盧峻翔也因此生涯第9次獲選單月MVP，同時締造生涯首次單月最有價值球員3連霸。

本季開季至今，盧峻翔持續保持火燙手感，其中1月31日對上洋基工程的比賽更展現旺盛的攻擊企圖心，單場砍下生涯新高的43分，成為PLG歷史上首位例行賽總得分突破2000分的球員，締造個人與聯盟雙重里程碑。

領航猿1月打出6勝1敗的成績，還締造例行賽11連勝的聯盟新紀錄，盧峻翔亮眼的表現也讓他在單月最有價值球員投票中，包含球迷票選的20張選票拿到18張第1名的5分，以總分96分遙遙領先台北富邦勇士洋將古德溫的28分，以及台南台鋼獵鷹洋將翟蒙的17分，獲選1月最有價值球員。