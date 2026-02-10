PLG／連勝中斷拿洋基工程開刀 領航猿休兵前大勝

開季連勝雖中斷，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰聯盟新隊伍洋基工程仍展現兇猛火力，半場打完就拉開差距，最終在五人得分兩位數發揮下以106：84奪下農曆年前最後一場勝利。

領航猿點點開花，第一節有伯朗、陳將双發揮，第二節換阿提諾禁區逞威，洋將米爾納第三節也有單節8分進帳，助隊最多領先到32分，本季第12勝拿得輕鬆。

三分球6投4中拿下22分的伯朗提到，開季11連勝雖在前一場遭中斷，但賽季還有很多場比賽，「這場我們做出該做的事情，拿下比賽。」他表示團隊一直傳導，找到好的空檔出手機會，針對獵鷹的230公分巨人德古拉的防守策略也做得很好，攻守發揮下拿下勝利。

米爾納攻下24分是領航猿最高，阿提諾也有20分，陳將双和盧峻翔各拿14分和11分。

洋基工程農曆年前主場3連戰，首戰就擊敗台北富邦勇士「開胡」，但下一場不敵台南台鋼獵鷹，今天碰領航猿又一路挨打，首節以17：27落後，第二節又被領航猿攻下33分，半場陷入39：60落後，下半場也沒能縮小兩位數差距，苦吞第10場敗場還傷了陳昱瑞，「賠了夫人又折兵」。

米爾納24分、17籃板是洋基工程最佳，張傑瑋12分、庫薩斯11分，德古拉6投僅2中拿5分、4籃板。