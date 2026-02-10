快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

PLG／連勝中斷拿洋基工程開刀 領航猿休兵前大勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
盧峻翔（右）切入。圖／領航猿提供
盧峻翔（右）切入。圖／領航猿提供

開季連勝雖中斷，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰聯盟新隊伍洋基工程仍展現兇猛火力，半場打完就拉開差距，最終在五人得分兩位數發揮下以106：84奪下農曆年前最後一場勝利。

領航猿點點開花，第一節有伯朗、陳將双發揮，第二節換阿提諾禁區逞威，洋將米爾納第三節也有單節8分進帳，助隊最多領先到32分，本季第12勝拿得輕鬆。

三分球6投4中拿下22分的伯朗提到，開季11連勝雖在前一場遭中斷，但賽季還有很多場比賽，「這場我們做出該做的事情，拿下比賽。」他表示團隊一直傳導，找到好的空檔出手機會，針對獵鷹的230公分巨人德古拉的防守策略也做得很好，攻守發揮下拿下勝利。

米爾納攻下24分是領航猿最高，阿提諾也有20分，陳將双和盧峻翔各拿14分和11分。

洋基工程農曆年前主場3連戰，首戰就擊敗台北富邦勇士「開胡」，但下一場不敵台南台鋼獵鷹，今天碰領航猿又一路挨打，首節以17：27落後，第二節又被領航猿攻下33分，半場陷入39：60落後，下半場也沒能縮小兩位數差距，苦吞第10場敗場還傷了陳昱瑞，「賠了夫人又折兵」。

米爾納24分、17籃板是洋基工程最佳，張傑瑋12分、庫薩斯11分，德古拉6投僅2中拿5分、4籃板。

PLG接續將休兵迎接農曆年和世界盃亞洲區資格賽，3月7日在台南獵鷹主場重燃戰火。

領航猿伯朗攻下20分。圖／領航猿提供
領航猿伯朗攻下20分。圖／領航猿提供
領航猿阿提諾攻下20分。圖／領航猿提供
領航猿阿提諾攻下20分。圖／領航猿提供

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

PLG／相信盧峻翔！卡總：對他沒任何懷疑

PLG／解釋最後防守 吳永仁：不是輸在最後一球

PLG／盧峻翔「準絕殺」逆轉勇士 領航猿11連勝破聯盟紀錄

PLG／盧峻翔追平三分球、葛拉漢絕殺上籃 領航猿險勝獵鷹開季10連勝

相關新聞

PLG／連勝中斷拿洋基工程開刀 領航猿休兵前大勝

開季連勝雖中斷，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰聯盟新隊伍洋基工程仍展現兇猛火力，半場打完就拉開差距，最終在五人得分兩位...

HBL／東泰首隊晉男子組4強 教練高丁國柱喜極而泣

高中籃球聯賽HBL東泰高中今天靠著主控全億攻下22分、9助攻，終場以88比68力退南山高中，帶著5連勝搶下男子組首張4強...

TPBL／「夢想家詹姆斯」繳全能表現 班提爾奪單周MVP

福爾摩沙夢想家隊洋將班提爾，上周帶領球隊擊敗台北台新戰神隊，不僅幫助夢想家取得對戰4連勝，也憑藉全能數據獲選TPBL第1...

TPBL／國王球星化身陪讀大哥哥 鼓勵學童追夢

農曆新年將至，新北國王隊昨天於新莊體育館暖身球場舉辦「新北國王新年公益活動」，活動攜手樂檸漢堡、TVBS信望愛永續基金會...

TPBL／《專訪》用溝通凝聚雲豹 王皓吉正能量的隊長哲學

走進雲豹休息室，王皓吉不是聲音最洪亮、情緒最外放的那一個，卻總是第一個起身與隊友交流的人。他的音量不高，語氣卻穩定而篤定，像是一股靜靜卻持續流動的能量，慢慢滲透進整支球隊的節奏。 當教練團將隊長職責

TPBL／小年夜主場開戰 雲豹送球迷「發財金」

桃園台啤永豐雲豹隊本周末將於中壢國民運動中心迎戰聯盟前段班勁旅福爾摩沙夢想家隊與新北中信特攻隊，適逢西洋情人節與農曆小年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。