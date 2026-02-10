快訊

2波東北季風接力！明天水氣增加、高溫略降 除夕至初三北東再轉濕冷

上沖下洗！台積電ADR大漲、台指期夜盤激烈震盪

影／高金素梅涉貪等3案 屏縣議員越秋女訊問8小時請回低頭不語

HBL／東泰首隊晉男子組4強 教練高丁國柱喜極而泣

中央社／ 台北10日電
東泰首隊晉男子組4強。高中體總提供
東泰首隊晉男子組4強。高中體總提供

高中籃球聯賽HBL東泰高中今天靠著主控全億攻下22分、9助攻，終場以88比68力退南山高中，帶著5連勝搶下男子組首張4強門票，教練高丁國柱賽後喜極而泣。

經過昨天休兵調整後，8強階段維持不敗金身的東泰今天與南山正面交鋒，雖然僅手握3分領先進入中場休息，不過易籃後改變防守策略，成功限制南山主力得分手謝旻耕發揮；加上在主控全億穿針引線下，牢牢掌握節奏，最後以20分之差取得5連勝，同時確定4強資格到手。

賽後接受媒體聯訪時，東泰教練高丁國柱忍不住喜極而泣，他表示這屆球員身材偏矮小，在對位上面臨很多困難，須不斷想辦法破解；尤其本季在沒有助理教練情況下，自己必須身兼數職，一手包辦管理、訓練到煮宵夜等工作，「一個人很孤單時候，甚至問AI該怎麼做」。

東泰前4戰全勝、距離4強越來越接近時，高丁國柱補充，反而是壓力最大時候，因為後面對手都不好對付，昨晚也沒有睡好，所幸最後是好的結果，「終於可以吃飯了，今天到現在都沒有什麼胃口。」

另外，高丁國柱相當感謝妻子在旁協助，分擔管理、煮宵夜等事務，還要適時安撫自己情緒，「真的一個人帶什麼都很累，煮宵夜是我心情最平淡時候，畢竟我的興趣是煮菜，能夠稍微療癒一下心情。」

率隊暌違2年打進小巨蛋，高丁國柱給出「放假2星期」獎勵，主控全億笑說，沒有放過這麼長的假，成為全隊此役拚戰動力，「上次進小巨蛋還有學長，現在是高三，必須扛下更多責任，接下來，一步一步來。」

籃球
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

HBL／能仁重返4強機會濃 陳建勳換背號看齊游艾喆

HBL／謝旻耕27分、12助攻 南山力退彰縣成功

HBL／從小看哥哥陳懷安打球 陳芯一圓小巨蛋夢想

HBL／永仁1.2秒飆追平三分彈 2OT血戰逆轉永平奪4連勝

相關新聞

PLG／連勝中斷拿洋基工程開刀 領航猿休兵前大勝

開季連勝雖中斷，PLG衛冕軍桃園璞園領航猿今天碰聯盟新隊伍洋基工程仍展現兇猛火力，半場打完就拉開差距，最終在五人得分兩位...

HBL／東泰首隊晉男子組4強 教練高丁國柱喜極而泣

高中籃球聯賽HBL東泰高中今天靠著主控全億攻下22分、9助攻，終場以88比68力退南山高中，帶著5連勝搶下男子組首張4強...

TPBL／「夢想家詹姆斯」繳全能表現 班提爾奪單周MVP

福爾摩沙夢想家隊洋將班提爾，上周帶領球隊擊敗台北台新戰神隊，不僅幫助夢想家取得對戰4連勝，也憑藉全能數據獲選TPBL第1...

TPBL／國王球星化身陪讀大哥哥 鼓勵學童追夢

農曆新年將至，新北國王隊昨天於新莊體育館暖身球場舉辦「新北國王新年公益活動」，活動攜手樂檸漢堡、TVBS信望愛永續基金會...

TPBL／《專訪》用溝通凝聚雲豹 王皓吉正能量的隊長哲學

走進雲豹休息室，王皓吉不是聲音最洪亮、情緒最外放的那一個，卻總是第一個起身與隊友交流的人。他的音量不高，語氣卻穩定而篤定，像是一股靜靜卻持續流動的能量，慢慢滲透進整支球隊的節奏。 當教練團將隊長職責

TPBL／小年夜主場開戰 雲豹送球迷「發財金」

桃園台啤永豐雲豹隊本周末將於中壢國民運動中心迎戰聯盟前段班勁旅福爾摩沙夢想家隊與新北中信特攻隊，適逢西洋情人節與農曆小年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。