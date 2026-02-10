HBL／東泰首隊晉男子組4強 教練高丁國柱喜極而泣

高中籃球聯賽HBL東泰高中今天靠著主控全億攻下22分、9助攻，終場以88比68力退南山高中，帶著5連勝搶下男子組首張4強門票，教練高丁國柱賽後喜極而泣。

經過昨天休兵調整後，8強階段維持不敗金身的東泰今天與南山正面交鋒，雖然僅手握3分領先進入中場休息，不過易籃後改變防守策略，成功限制南山主力得分手謝旻耕發揮；加上在主控全億穿針引線下，牢牢掌握節奏，最後以20分之差取得5連勝，同時確定4強資格到手。

賽後接受媒體聯訪時，東泰教練高丁國柱忍不住喜極而泣，他表示這屆球員身材偏矮小，在對位上面臨很多困難，須不斷想辦法破解；尤其本季在沒有助理教練情況下，自己必須身兼數職，一手包辦管理、訓練到煮宵夜等工作，「一個人很孤單時候，甚至問AI該怎麼做」。

東泰前4戰全勝、距離4強越來越接近時，高丁國柱補充，反而是壓力最大時候，因為後面對手都不好對付，昨晚也沒有睡好，所幸最後是好的結果，「終於可以吃飯了，今天到現在都沒有什麼胃口。」

另外，高丁國柱相當感謝妻子在旁協助，分擔管理、煮宵夜等事務，還要適時安撫自己情緒，「真的一個人帶什麼都很累，煮宵夜是我心情最平淡時候，畢竟我的興趣是煮菜，能夠稍微療癒一下心情。」

率隊暌違2年打進小巨蛋，高丁國柱給出「放假2星期」獎勵，主控全億笑說，沒有放過這麼長的假，成為全隊此役拚戰動力，「上次進小巨蛋還有學長，現在是高三，必須扛下更多責任，接下來，一步一步來。」